Ligue 1: Monaco s'offre une bouffée d'air, Marseille patine

Paris, France | AFP | mardi 24/09/2019 - La 7e journée a été la bonne pour Monaco: le club de la Principauté a fini par signer sa première victoire de la saison, en plus contre son voisin Nice (3-1), mardi lors d'une soirée de Ligue 1 qui a vu Marseille enchaîner un deuxième match nul de suite.



Le succès monégasque porte la signature d'Aleksandr Golovin, auteur d'un doublé (29e, 74e) et de la passe décisive pour Wissam Ben Yedder (80e) qui a couronné cette première victoire des joueurs de Leonardo Jardim en Ligue 1, longue à se dessiner.

Le technicien portugais, sous pression, s'est offert une bouffée d'air qui était devenu irrespirable à Louis-II quand le Niçois Patrick Burner a égalisé pour le Gym (54e) après un ballon mal dégagé par la défense du Rocher sur corner.

Les spectateurs des tribunes clairsemées de l'enceinte princière ont alors cru revoir le scénario vécu contre Nîmes puis Marseille quand les Monégasques fébriles ont à chaque été repris après avoir ouvert le score. Cette fois ils n'ont pas sombré et sortent provisoirement de la zone rouge avec un point d'avance sur Saint-Etienne (18e), en attendant la rencontre des Verts contre Metz mercredi.

Comme les Marseillais, sérieusement secoués chez la lanterne rouge Dijon: l'OM repart de Bourgogne avec un point qu'il n'aurait certainement pas été capable de conserver la saison dernière, grâce à un Steve Mandanda retrouvé depuis la reprise de la Ligue 1.

D'autant que les Olympiens, privés de Boubacar Kamara et Dimitri Payet, suspendus après leur exclusion face à Montpellier, samedi, mais aussi de Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez, blessés, se sont présenté décimés en Côte-d'Or.

"Compte tenu des circonstances que nous avons connues avant la rencontre, on peut penser que ce point est un bon point mais je ne pense pas", a regretté l'entraîneur marseillais, André Villas-Boas. "Nous ne le saurons que bien plus tard, en fin de saison et déjà mercredi soir", s'est projeté "AVB".

Reste que grâce à la victoire de Monaco, Marseille a grignoté le point de retard qu'il avait sur Nice et reste sur une série de six rencontres sans défaite avant la réception de Rennes au stade Vélodrome dimanche.



Résultats de la 7e journée de la Ligue 1 de football:



Mardi

Dijon - Marseille 0 - 0

Monaco - Nice 3 - 1



Mercredi

(19h00) Saint-Etienne - Metz

Montpellier - Nîmes

Toulouse - Angers

Lille - Strasbourg

Nantes - Rennes

Brest - Lyon

Amiens - Bordeaux

(21h00) Paris SG - Reims



Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 15 6 5 0 1 12 2 10

2. Angers 12 6 4 0 2 13 10 3

3. Marseille 12 7 3 3 1 8 7 1

4. Nice 12 7 4 0 3 11 11 0

5. Rennes 11 6 3 2 1 7 4 3

6. Lille 10 6 3 1 2 8 6 2

7. Nantes 10 6 3 1 2 6 5 1

8. Bordeaux 9 6 2 3 1 9 7 2

9. Lyon 8 6 2 2 2 12 5 7

10. Reims 8 6 2 2 2 4 2 2

11. Nîmes 8 6 2 2 2 7 7 0

12. Montpellier 8 6 2 2 2 5 5 0

13. Toulouse 8 6 2 2 2 6 8 -2

14. Amiens 7 6 2 1 3 7 9 -2

15. Brest 7 6 1 4 1 5 7 -2

16. Strasbourg 6 6 1 3 2 5 7 -2

17. Monaco 6 7 1 3 3 10 15 -5

18. Saint-Etienne 5 6 1 2 3 6 12 -6

19. Metz 4 6 1 1 4 5 10 -5

20. Dijon 2 7 0 2 5 2 9 -7



NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.