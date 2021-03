Ligue 1 : Statu quo dans le duel à distance entre Dragon et Pirae

Tahiti, le 6 mars 2021 - Pas de grands chamboulement en tête du classement de la Ligue 1 à l'issue de la 9ème journée de championnat. L'AS Dragon, le leader, s'est imposé, vendredi, face à l'AS Manu Ura sur le score de 8 buts à 1 et compte désormais 32 points. Son dauphin, l'AS Pirae, a pour sa part dominé, samedi, l'AS Central Sports (5-0), et pointe toujours à deux points du leader. L'AS Pueu de son côté, grâce à son succès face à l'AS Tiare Tahiti (1-2), a retrouvé la troisième place de la Ligue 1.



Le grand chambardement en tête de la Ligue 1 devra encore attendre. A l'issue de la 9ème journée de championnat, c'est le statut quo entre l'AS Dragon, leader, et son dauphin l'AS Pirae. Le club de Titioro était opposé, vendredi, à l'AS Manu Ura, cinquième de Ligue 1. La formation d'Efrain Araneda n'a pas fait détail face à son modeste adversaire en s'imposant sur le score fleuve de 8-1, avec notamment des doublés de Rainui Tze-Yu et de François Mu, ancien joueur du club de Paea. Un succès, le septième de la saison pour Dragon, permet à la formation de Titioro de conserver sa première place à l'issue du week-end.



Central a tenu une mi-temps face à Pirae



Pirae de son côté avait rendez-vous, samedi au stade Pater, avec l'AS Central Sports, qui navigue dans le milieu tableau cette saison. Les orange, qui comptent un match de retard par rapport à Dragon, devait évidemment s'imposer pour rester sur les talons de leurs rivaux de Titioro. Un message bien reçu par Benoit Mathon, meilleur canonnier de la formation dirigée par Naea Bennett, qui a ouvert la marque dès la 7ème minute de jeu, à la suite d'un délicieux extérieur du droit de Taumihau Tiatia au départ de l'action (1-0).



On a cru alors que Pirae allait dérouler comme lors de ses précédents matchs avec en moyenne trois buts inscrits par rencontre. Mais c'était sans compter sur la solidarité des rouge et noirs de la capitale qui ont résisté pendant une mi-temps au champion en titre. Le score à la pause était en effet "que" de 1-0 en dépit d'une grosse domination de l'armada orange, mené par Raimana Li Fung Kuee.



Mais le bloc centralien va s'effriter avant de complètement craquer en deuxième période. Dix minutes après le retour des vestiaires, Taumihau Tiatia est venu tromper la vigilance de Vaiarii Halligan (2-0). Et dans le dernier quart d'heure Pirae a ajouté trois buts, dont un contre son camp de Ariiura Siejidir à la suite d'un corner, avant que Roonui Tinirauarii et Heirauarii Salem ne viennent parachever le succès de leur équipe sur le score de 5-0.



Pueu de retour sur le podium



La petite sensation du week-end est venue de l'AS Pueu. L'équipe de la Presqu'île, quatrième de Ligue 1, était opposée, vendredi, à l'AS Tiare Tahiti, troisième du championnat. Pueu a ouvert les hostilités en marquant dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à Raimana Tetuanui (1-0). Les vert de Moorea ont ensuite égalisé par l'intermédiaire de Poutetainui Teriinohorai peu après l'heure de jeu (1-1). Mais à peine revenue au score, Vaiarii Pater, nouvel entrant, est venu donné un avantage définitif à Pueu qui s'est imposé 2 buts à 1. Une nouvelle victoire, la cinquième de la saison, qui permet à la formation de Venance Tamu de revenir à la troisième place de la Ligue 1.



Dans les rencontres du week-end, à noter le succès fleuve de l'AS Vénus dans le derby de Mahina face à l'AS Olympic Mahina (6-1). Le club à l'étoile reste également au contact des leaders. Et pour le match le plus spectaculaire du week-end il fallait regarder du côté de la rencontre entre l'AS Excelsior et l'AS Arue, deux équipes du bas de tableau. Les deux formations se sont rendues coup pour coup tout au long de la partie pour aboutir à un score de 4-4 dans les dix dernières minutes du match. Et un but dans les arrêts de jeu de Nohoarii Deane est venue donner la victoire à la formation de la côte est (5-4). Une victoire qui permet à Arue d'abandonner sa place de lanterne rouge.