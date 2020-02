Licancabur : 5 916 m de cendres

Dominant le désert d’Atacama, le volcan Licancacur est accessible depuis le village de San Pedro d’Atacama. La première ascension moderne date de 1884. Elle est le fait d’un Indien de San Pedro, Severo Titicocha, mais à l’époque précolombienne, le site était très certainement un lieu de culte, donc à ce titre souvent gravi.



Pour y aller

Un vol par semaine Papeete-Santiago du Chili avec la compagnie Latam, puis connexion à Santiago sur Calama. Prévoir une nuit à Calama avant de gagner le village de San Pedro d’Atacama par bus.



Pour y rester

Réservez votre hôtel à partir d’Internet plusieurs mois à l’avance car la destination est très courue. Le style de San Pedro nous fait vous conseiller des formules d’hébergement plutôt haut de gamme (à prix très abordables). Une bonne adresse, l’Hosteria San Pedro, chambre double à environ 13 500 Fcfp environ (prévoyez une semaine de séjour à San Pedro, les alentours le méritent).



Pour escalader le volcan

Il est accessible essentiellement du côté bolivien (voie normale), la pente chilienne est en effet en partie minée. L'ascension doit donc se faire par la Bolivie. Impossible de décider de la faire sur un coup de tête. Il vous faudra prévoir une petite acclimatation à l’altitude grâce aux différentes excursions proposées autour de San Pedro sur l’altiplano. Enfin il faut impérativement avoir recours à un guide.

De la Laguna Verde au sommet, dénivelé de 1 295 m à la montée et à la descente. Comptez une journée de plus douze heures d’efforts pour réussir cette ascension qui commence obligatoirement de nuit, par un froid glacial (beaucoup de grimpette –épuisante– sur des pierriers, de la cendre et finalement peu de neige, sauf au sommet).

Pour ceux qui ne disposent pas d’un véhicule 4x4 pour faire l’ascension en une journée (le 4x4 permet de se rapprocher du point de départ de la grimpette), possibilité de dormir devant la Laguna Blanca où se trouvent deux refuges. Les plus courageux pourront camper avant l’escalade.

On peut tenter la montée du côté chilien en passant par le poste frontière Hito Cajon. Guide plus que recommandé.



Pour garder la forme

Au-dessus de 4 000 m, on peut ressentir (parfois violemment) les effets du “soroche” (le mal des montagnes). Boire peu d’alcool, ne pas fumer et consommer beaucoup de mate de coca si possible (vendu comme le thé, en sachets). L’hydratation est essentielle et il n’y a pas d’eau potable une fois sorti de San Pedro. Prévoir des réserves suffisantes.



Pour visiter la région de San Pedro

Surtout ne pas louer de voiture à Calama. Seul, vous allez manquer les trois-quarts des choses intéressantes. Faites toutes les excursions classiques avec des agences locales. Et retournez ensuite là où vous avez envie d’aller en louant une voiture sur place.



Pour tout savoir

Consultez le guide “Travelling Tips, San Pedro de Atacama” (en anglais et en espagnol, avec carte détaillée), en vente partout au Chili, et notamment à l’aéroport de Santiago. L’essentiel y figure. Sinon, le site https://passportjoy.com/san-pedro-de-atacama-tips/ est très complet.