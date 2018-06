Levy, tétraplégique, souhaite devenir game designer

En mai 2014, la vie de Levy a basculé. Dans le cadre d’une sortie avec son école, lui et ses camarades passent un après-midi sur une pirogue double aménagée, ancrée à Taina, près du haut-fond de sable blanc. Lors d’un plongeon, la tête de Levy heurte le fond de sable, ce qui provoque une lésion cervicale. Levy ne peut plus bouger ses membres et risque la noyade. Secouru par ses camarades, il est hospitalisé en urgence. Malgré une intervention chirurgicale rapide, Levy reste tétraplégique. En novembre 2014, il part à Montpellier dans un centre de rééducation. Revenu en juillet 2015 au fenua, il reprend ses études au lycée Pomare et a obtenu son bac.A 20 ans, Levy rêve aujourd'hui de suivre une formation pour créer des jeux vidéo et devenir game-designer, formation compatible avec son handicap. L’école e-artsup de Montpellier a retenu son dossier pour la prochaine rentrée. « Je suis le premier cas de tétraplégique dans cette école et, du coup, ils ne savent pas trop m’aiguiller", explique-t-il. Le projet de Levy est de suivre une formation diplômante de bachelor professionnel Game & Creative coding. Cette formation se déroule sur trois années universitaires.Les moyens de Levy et de ses proches ne permettent pas d'assurer l'organisation et le financement du projet de Levy.En avril, l'association Tuapō a Levy, Solidarité pour ses études, a été créée pour aider Levy à financer son installation et ses études. Levy a notamment besoin d'un fauteuil électrique pour aller en cours seul, d'un ordinateur et d'aménager son logement aux contraintes de son handicap. A la fin du mois de mai, une soixantaine de donateurs avaient envoyé des dons ou des promesses de dons.Si vous souhaitez aider Levy, vous pouvez aller sur le site internet solidarite-levy.jimdofree.com ou sur la page Facebook Solidarité, des études pour Levy.