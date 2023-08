Levée solidaire de près de 3 millions au concert ‘Amui no Maui

Tahiti, le 20 août 2023 - Le concert solidaire ‘Amui no Maui a permis de lever près de 3 millions de francs en faveur des sinistrés de Maui (Hawaii). Une partie de cette sommes servira à une aide en faveur des victimes d'inondations de Teahupo'o, le 1er mai. Il est encore possible de faire des dons en ligne jusqu'à mardi midi.



>> Pour faire un don, cliquez ICI



Avec 730 places vendues et de nombreux dons pendant le concert ‘Amui no Maui, l’événement a permis de récolter 2,86 millions de francs. Les Polynésiens ont été généreux pour soutenir leurs cousins hawaiiens frappés par de terribles incendies. L'incendie, qui a détruit la ville historique de Lahaina début août, sur l'île de Maui, est déjà le plus meurtrier depuis plus d'un siècle dans l'histoire moderne des États-Unis avec 114 morts. La somme recueillie samedi soir à Papeete est destinée aux sinistrés de Maui, mais aussi en partie à ceux de Teahupo'o, suite aux inondations catastrophiques du 1er mai dernier. Pour ceux qui n'ont pu assister au concert de solidarité de samedi mais qui souhaitent tout de même faire, une cagnotte en ligne est est ouverte jusqu’à midi, mardi 22 août. Avec 730 places vendues et de nombreux dons pendant le concert ‘Amui no Maui, l’événement a permis de récolter 2,86 millions de francs. Les Polynésiens ont été généreux pour soutenir leurs cousins hawaiiens frappés par de terribles incendies. L'incendie, qui a détruit la ville historique de Lahaina début août, sur l'île de Maui, est déjà le plus meurtrier depuis plus d'un siècle dans l'histoire moderne des États-Unis avec 114 morts. La somme recueillie samedi soir à Papeete est destinée aux sinistrés de Maui, mais aussi en partie à ceux de Teahupo'o, suite aux inondations catastrophiques du 1er mai dernier. Pour ceux qui n'ont pu assister au concert de solidarité de samedi mais qui souhaitent tout de même faire, une cagnotte en ligne est est ouverte jusqu’à midi, mardi 22 août.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Dimanche 20 Août 2023 à 11:52 | Lu 314 fois