Levée de fonds pour des stages à Tahiti

Mangareva, le 6 octobre 2020 - Les élèves de la section professionnelle du collège Saint-Raphaël ont effectué ce week-end une levée de fonds pour financer les stages prévus dès les prochaines vacances scolaires.







Comme chaque année, les élèves des sections Exploitation professionnelle horticole et rurale (EPHR), du Certificat professionnel des métiers et des arts (CPMA) et du Brevet professionnel des métiers et des arts (BPMA) du collège Saint-Raphaël de Rikitea ont levé des fonds pour financer leur stage. Durant l’année scolaire, les classes de la section professionnelle doivent passer six semaines dans des entreprises répondant aux domaines d’enseignement respectifs. N’étant pas suffisamment nombreuses sur l’île, les jeunes doivent partir sur Tahiti. Au total, 23 élèves s'envoleront dès les vacances d’octobre, pour les sections EPHR et BPMA, puis quatre élèves pour la section CPMA à la rentrée de janvier. L’établissement scolaire, avec l’équipe éducative, finance les déplacements aériens.







Au cours du week-end, plusieurs activités étaient au programme pour attirer la population : soirée cinéma, jeux vidéos, rencontres sportives, bouées, face-painting et coloriages. Les élèves ont été répartis avec le personnel enseignant et non-enseignant pour assurer la surveillance, la sécurité et les activités.







Pour l’équipe éducative ce week-end permet d’impliquer davantage les élèves dans leur scolarité. Le professeur de prévention santé environnement du collège Saint-Raphaël s'en réjouit : “Les élèves ont l’occasion de participer aux activités pour qu’ils puissent se rendre compte du travail à réaliser pour réunir le financement pour le stage. Ils seront plus responsables et sérieux une fois à Tahiti … Il faut mériter sa place et travailler pour”. Pour Hiro Kaire, une des élèves de la section EPHR, “cette levée de fonds est importante”. “Personnellement, je n’ai pas les moyens pour financer mon stage mais je peux travailler pour aider l’école à obtenir assez de sous. J’ai pu servir les clients et préparer des panini, des hamburgers et nettoyer une fois le week-end terminé …”







Grâce à cette levée de fonds, plus d’un million de Fcfp ont été récoltés. Cette somme permettra de financer une partie des billets d’avion des élèves, l’hébergement et les frais de déplacement durant les six semaines.