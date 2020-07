Les "voileux" à la reconquête de leur image

Moorea, le 27 juillet 2020 - Une soixantaine de plaisanciers internationaux a participé le week-end dernier à la Tahiti Moorea Sailing Rendez Vous 2020. Ils ont invité des résidents à bord de leur embarcation lors de leur traversée Tahiti-Moorea. L’idée pour les organisateurs était de redorer l’image des plaisanciers et de réconcilier ces derniers avec la population locale.



La 15ème édition de la Tahiti Moorea Sailing Rendez Vous, qui a eu lieu le week-end dernier, a rassemblé une soixantaine de plaisanciers de nationalités étrangères (Iles Cook, Etats-Unis, Turquie, Danemark, Grande-Bretagne, France…), qui, pour la plupart ont été contraints de rester sur le fenua depuis plusieurs mois en raison du confinement. La particularité de l’édition de cette année est la volonté des organisateurs de privilégier la rencontre entre ces plaisanciers internationaux, souvent mal aimés sur le territoire, et la population locale, « pour une meilleure compréhension de ce monde des navigateurs internationaux ». C’est ainsi qu’après avoir reçu des premières instructions sur le rallye voile vendredi dernier, 25 résidents locaux ont été invités, dans l’après-midi du samedi, à embarquer dans les voiliers lors de la traversée habituelle des navigateurs de Tahiti vers l’île de Moorea, jusqu’à leur arrivée au jardin du domaine Kellum à Opunohu. « Le but était que ces résidents comprennent mieux qui sont ces plaisanciers, comment ils vivent, quelle est leur histoire afin au final de faciliter la communication entre ces deux communautés » explique Stéphanie Betz, responsable de la société Archipelagoes (organisatrice de l’événement). Elle voudrait aussi, à travers ces échanges, redorer l’image des plaisanciers, qui a bien été ternie auprès de la population depuis quelque temps. «Cela leur permet aussi de voir que les plaisanciers respectent l’écosystème et qu’ils ne jettent pas leurs déchets dans la mer ou sur la terre. Ils sont respectueux de notre fenua » déclare t-elle avant d’ajouter que « Les plaisanciers ont été secoués et malmenés dans la presse. On leur dit qu’ils sont de trop et qu’ils ne sont pas les bienvenus. Pour notre part, on a vraiment envie de montrer que ce sont des gens qui veulent découvrir le fenua et non pas l’abimer ».

Dans la journée de samedi, six jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville de Papeete ont aussi eu la chance d’embarquer dans les voiliers pour une promenade en mer. Outre le renforcement des liens, l’objectif pour les organisateurs étaient aussi de faire découvrir la culture polynésienne aux navigateurs étrangers. Dans cette optique, plusieurs activités culturelles, telles que le va’a, la pirogue à voile ou les sports traditionnels, ont été organisées dans la journée de dimanche, en faveur de ces touristes étrangers, par plusieurs associations de l’île sœur. Pour terminer cette 15ème édition de la Tahiti Moorea Sailing Rendez vous, un séminaire d’information sur les îles à l’ouest de Tahiti est organisé aujourd’hui en faveur des skippers.