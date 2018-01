Les voeux du député Moetai Brotherson

PAPEETE, le 02 janvier 2018 - Retrouvez ci-dessous les vœux formulés par le député Moetai Brotherson, pour cette nouvelle année.



‘Ia ora na



Bonheur et progrès ne doivent pas être confondus avec consumérisme et productivisme.

Cette sagesse, nos Tupuna en étaient emplis, et je sais qu’elle s’est transmise à notre jeunesse.

Sans les renier, plaçons les révolutions industrielles, technologiques, et scientifiques sur l’axe vertueux du partage, de la solidarité.

Notre Fenua n’a pas besoin de promesses irréalistes et de projets pharaoniques : il a besoin de toi, de moi, de nous, soucieux de construire ensemble durablement une Nation responsable.

_________________________________________



‘Eiaha tātou e fa’ariro te ho’ora’a ‘e te hāmanira’a tao’a ‘ei fā ‘ia ‘oa’oa ‘e ‘ia nu’u te hō’ē nūna’a. ‘Ua ‘ī ho’i tō tātou mau tupuna i te ‘ite vāna’a mau, ‘o tā’u e ti’aturi nei ‘ua vaiihohia mai i roto i te u’i ‘āpī. ‘A fa’a’ohipa ana’e tātou te mauha’a, te ‘ite ‘e te rāve’a o teie tau ma te niu ia ratou i ni’a i te autaea’era’a ‘e te Aroha. ‘Ātīrē i te ha’amoemoeā noa te nūna’a nā roto i te tahi mau ‘ōpuara’a erā a’e i te rārahi ‘e te mau hōreora’a ha’avare. ‘O ‘oe, ‘o vau, ‘o tātou te faufa’a ‘e te papa ‘ia patuhia te nūna’a-mata-ara, e tīa’i.



Te aroha ‘ia rahi !



Moetai Brotherson