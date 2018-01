Les violences intrafamiliales encore trop nombreuses

Le taux de violences intrafamiliales continue à être important en Polynésie française et supérieur à la moyenne nationale. Alors que les forces de sécurité constatent en moyenne 1,5 victime pour 1 000 habitants en métropole, ce chiffre se situe entre 2,1 et 2,9 pour les DOM américains, il atteint 2,4 à la Réunion, et surtout à 3,9 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Ces particularités des différents territoires étaient déjà présentes dans les données des années précédentes, et les chiffres ont peu évolué depuis 2015, sauf à la Réunion (+14 % en 2 ans) et en Nouvelle-Calédonie (+29 %) où ils ont encore progressé.

En Polynésie française, le taux de violences intrafamiliales reste stable. A noter que les forces de sécurité enregistrent un nombre particulièrement élevé de violences sexuelles intrafamiliales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et en Guyane.

Le 21 janvier dernier, lors de la visite de la ministre des Outre-mer, le président du Pays a insisté sur l'importance de la prévention pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il a ainsi annoncé que la Direction des affaires sociales sera restructurée et deviendra la Direction des solidarités et de la famille avec un nouveau département dédié à la prévention de la maltraitance et des violences.

L’Etat devrait aussi apporter sa contribution à cette structure, dans son domaine de compétence, par la création d’un Service d’Investigation et d’Orientation Educative (SIOE), avec un dispositif de prise en charge global des victimes de violence (médicale, psychologique, juridique et sociale).