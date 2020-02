Les vétérans du nucléaire en mal de "reconnaissance"

Tahiti, le 10 février 2020 – L'association Tamarii Moruroa a adressé un nouveau courrier au président de la République, Emmanuel Macron, concernant l'attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation aux vétérans des essais nucléaires de Polynésie.



L'association Tamarii Moruroa monte au créneau après que son courrier a été qualifié d'irrecevable. Elle a réitéré sa demande d'attribution aux vétérans des essais nucléaires de Polynésie du Titre de Reconnaissance de la Nation dans nouveau courrier adressé dimanche dernier au président de la République, Emmanuel Macron.



Le président de l'association, Yannick Lowgreen, explique que Tamarii Moruroa a essuyé “douze ans de refus sans aucune alternative à [leur] demande”. Il précise cependant que l'association ne “court pas derrière une médaille” mais souhaite “réparer une véritable injustice par une vraie reconnaissance”. L'injustice en question est que les vétérans du nucléaire du Pacifique et du Sahara ont permis d'asseoir la France “au rang de troisième nation nucléaire”, subissant des “risques sournois” tels que les maladies radio-induites. Et pourtant, ces derniers ne bénéficient pas d'une “pleine reconnaissance de la Nation”.

Elle souhaite par ailleurs élargir l'attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation “à l'ensemble des personnes présentes sur les sites d'expérimentation” depuis le premier essai, jusqu'au démantèlement des sites.



Cette distinction honorifique permettrait à chaque bénéficiaire, à son conjoint et aux enfants à charge de bénéficier de soins gratuits, d'une pension semestrielle et de facilités d'hébergement pour les personnes âgées.



L'association attend que, lors de sa visite présidentielle prévue en avril prochain, Emmanuel Macron donne une “réponse favorable” à sa demande.