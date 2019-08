Les vétérans 60 en or, les vétérans 40 en bronze

PAPEETE, le 11 août 2019 - Les deux dernières courses de la première journée des deuxièmes championnats du monde de va’a marathon se sont déroulées en fin d’après-midi à Mooloolaba, près de Brisbane.



La pirogue V6 des vétérans 40 est arrivée en troisième position derrière Hawai’i et la Nouvelle Zélande. Dans la catégorie vétéran 60, victoire de Tahiti qui ramène ainsi la quatrième médaille d‘or de la journée. SB



Récapitulatif de la première journée :



V6 junior fille : argent (24 km)

V6 vétéran dame : or (24 km)

V1 junior homme : or (16 km) Hitiroa Masingue

V1 sénior dame : or (16 km) Hinatea Bernadino

V6 vétéran 40 : bronze (24 km)

V6 vétéran 60 : or (24 km)



Soit 4 médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze.

6 podiums sur 6 courses, 4 médailles d’or sur 6 possibles.