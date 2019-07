Les vents violents et la forte houle causent des dégâts à Rangiroa et Raroia

Depuis le début de la semaine les Tuamotu nord-ouest, centre-nord, centre, ouest, centre-sud, sud, est et les Gambier sont vigilance pour les vents violents et la forte houle. Des conditions météo qui ont causé tout d'abord quelques dégâts du côté de Raroia. Ce mercredi une partie du village et quelques habitations se sont retrouvés submergés par le lagon. "Mais heureusement il n'y a eu aucune victime, aucun gros dégâts matériels et tout le monde va bien", indique Moevai Marina, conseillère municipale. "Le mara'amu ne s'est toujours pas calmé donc on reste vigilant. Et dans le même temps on essaye de faire un peu de ménage dans le village et d'aider les personnes."A Rangiroa également le mara'amu et la forte houle ont entrainé quelques dégâts notamment pour des pensions de famille. Alexandra Sun, de la pension Cécile de Avatoru, a vu sa digue et son ponton complètement détruits dans la nuit de mardi à mercredi. "Le vent n'est toujours pas retombé et on pourrait peut-être constater d'autres dégâts à l'avenir. Mais pour le moment on continuer toujours d'accueillir nos clients", indique-t-elle.A noter que les îles de la Société sont également en vigilance pour les vents violents et la forte houle. Météo France prévoit une accalmie à partir de vendredi. Avant le retour de meilleures conditions prévues pour dimanche.