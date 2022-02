Les vahine prennent d'assaut la Vai'iha

Tahiti, le 13 février 2022 - La première édition de la Vahine River Swim s'est tenue dimanche à Faaone. 36 nageuses se sont alignées sur les deux courses prévues dans la rivière Vai'iha. La Iti Vahine (750 mètres) a été remportée par Amandine Tournier en 14'55. Et la course reine, la Aito Vahine (1 500 mètres), a vu la victoire de Hawaiki Moro en 28'23.



Reportée à deux reprises en raison des intempéries, la première édition de la Vahine River Swim a finalement pu se tenir, ce dimanche, à Faaone. Une course en eau libre organisée dans la rivière Vai'iha, sur une idée originale de Jimmy Tiapari, élève en BPJEPS et natif de Faaone, et réservée uniquement aux femmes. 36 nageuses ont répondu présentes pour cette première édition. Deux parcours étaient proposés par les organisateurs : La Iti Vahine avec une boucle de 750 mètres dans la Vaiha et la Aito Vahine longue de 1 500 mètres.

Une eau trouble et du courant Pour la Iti vahine, 16 nageuses étaient sur la ligne de départ. Dans une eau trouble, du fait notamment de la pluie qui s'est abattue dans la vallée, et avec un peu de courant dans la remontée, c'est la jeune Amandine Tournier qui s'est imposée en signant un temps de 14'55. Elle a devancé de plus d'une minute Eloise Lecam, deuxième, et de plus de deux minutes Vahinemoea Teha qui a complété le podium de la course.



La pluie et le vent se sont ensuite invités sur la Aito Vahine, où 20 nageuses s'étaient alignées. On retrouvait notamment sur la ligne de départ quelques-unes des meilleures espoirs de la natation polynésienne comme Keanavai Jeanneteau, Hereiti Moro ou encore Ragihei-Kura Timo qui a pris part aux championnats de France jeune, en décembre dernier. Mais celle qui a dominé les débats, dimanche, c'est Hawaiki Moro qui a bouclé les 1 500 mètres de course en 28'23. En tête quasiment de bout en bout du parcours, Moro a repoussé sa plus proche poursuivant, Ragihei-Kura Timo à près d'une minute. Keanavai Jeanneteau s'est classée troisième de la course, à plus de deux minutes de la gagnante.



Une nouvelle édition de la Vahine River Swim est d'ores et déjà annoncée pour 2023.





Les classements La Iti Vahine (750 mètres)

1 – Amandine Tournier 14'55

2 – Eloise Lecam 16'02

3 – Vahinemoea Teha 17'12

4 – Mathilde Driano 17'25

5 – Yuka Obayashi 19'05



La Aito Vahine (1500 mètres)

1 – Hawaiki Moro 28'23

2 – Ragihei-Kura Timo 29'16

3 – Keanavai Jeanneteau 30'38

4 – Hereiti Moro 30'42

5 – Maiti Susset 31'03

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Février 2022 à 17:46 | Lu 570 fois