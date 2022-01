Les vaccinodromes de la présidence et de Taravao en renfort

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Le grand centre de vaccination de la présidence rouvre jusqu'au 21 janvier, en renfort des centres de vaccination de Mahina, Pirae, et du kiosque de Paofai, victimes de leur succès. Un centre de vaccination ouvrira aussi à Taravao samedi 22 janvier.



La présidence a annoncé qu'en raison d'une affluence importante dans les centres de vaccination de Mahina, Pirae, et du kiosque de Paofai, le grand centre de vaccination de la présidence rouvre le mercredi 19 et le jeudi 20 janvier de 8 à 15 heures, et le vendredi 21 de 8 à 14 heures. La présidence rappelle par ailleurs qu'un centre de vaccination ouvrira le samedi 22 janvier de 8 à 15 heures à Taravao au centre municipal de Teaputa situé près de la gendarmerie. A partir du lundi 24 janvier, la vaccination aura lieu uniquement dans les centres de Mahina, Pirae, Paofai et de Heiri à Faa’a.

Rédigé par Areatua Parau le Mardi 18 Janvier 2022 à 20:05 | Lu 145 fois