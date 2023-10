Les va'a tāi’e conviés à la fête du Hawaiki Nui

Huahine, le 31 octobre 2023 - Pour cette 30e édition du Hawaiki Nui Va'a, le comité organisateur a décidé de convier les va'a tāi’e à prendre le départ des trois étapes aux côtés des V6.



Pour la première fois, les va'a tāi'e sont conviés à la fête du Hawaiki Nui et participeront aux trois étapes jusqu'à Bora Bora. Huit pirogues à voile seront sur la ligne départ ce mercredi à Huahine. Parmi les inscrits, on retrouve évidemment Teiva Véronique, l'un des fervents défenseurs du va'a tāi'e au fenua. “C'est vraiment un bon début et on essayera au fur à mesure de monter le nombre d'inscrits”, se félicite le navigateur. “Au Hawaiki Nui, on a la chance d'avoir toute une organisation qui est déjà en place et on profite comme tous les autres rameurs de l'expérience Hawaiki Nui.”



Au niveau compétitif, selon Teiva Véronique, quatre pirogues devraient se disputer la gagne. “On a vraiment des équipages qui sont affutés et d'autres qui sont en découverte comme la pirogue 100% ou bien l'équipage mixte. Pour ces rameurs, c'est déjà énorme de relever ce challenge et de faire les trois étapes jusqu'à Bora Bora.”