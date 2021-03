Les triathlètes lancent leur saison à Toahotu

Tahiti, le 7 mars 2021 - Pour la reprise, les triathlètes avaient rendez-vous dimanche à Toahotu. 145 coureurs ont pris le départ des différentes courses prévues au programme. Sur le triathlon distance M (1 500 mètres de natation, 34 km de vélo et 10 km de course à pied), Teva Poulain a écrasé la concurrence en s'imposant avec près de dix minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants.



Retour à la compétition pour les triathlètes du fenua. Ces derniers avaient rendez-vous, dimanche, à Toahotu pour prendre part à la première édition du Triathlon et duathlon de Taiarapu ouest. Sevrés de course depuis plusieurs mois, ils ont été nombreux à faire le déplacement jusqu'à la Presqu'île. Au total 145 coureurs étaient inscrits dans les différentes courses et catégories de la journée.



Une journée de compétition qui a été notamment marquée par le triathlon distance M. Soit un parcours de 1 500 mètres en natation à réaliser dans la baie de Teauaa à Mitirapa. Enchainer ensuite avec 34 km à vélo entre Mitirapa et Teahupoo en aller-retour avant de terminer avec un parcours de 10 km à pied.



Teva Poulain en tête de bout en bout



Principal absent de ce triathlon distance M, Benjamin Zorgnotti qui a préféré s'aligner sur le triathlon S qui correspond plus aux standards des courses internationales sur lesquelles le quadruple médaillé d'or des derniers Jeux du Pacifique a l'habitude de s'aligner (750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied).



Sur ce triathlon M, lancé sur les coups de 10h30, on a donc retrouvé principalement des athlètes habitués du Xterra comme Teva Poulain et Toanui Gobrait. Et le premier cité n'a pas tardé à mettre tout le monde d'accord. Déjà en tête après le parcours en natation, Poulain a ensuite déroulé tout au long de la course. A la transition vélo-course à pied, le sociétaire du Marara triathlon, comptait près de six minutes d'avance sur son plus proche poursuivant et avait déjà course gagnée sauf grosse défaillance de sa part.

Teva Poulain a bouclé finalement le parcours en 1h54'10, avec près de dix minutes d'avance sur Olivier Plancke (Fei-Pi triathlon), auteur d'une belle remontée sur Toanui Gobrait qui a complété le podium de cette première compétition.



“Je crois que tout le monde était déjà content de pouvoir reprendre la compétition ce week-end”, a indiqué le vainqueur à l'issue de la course. “Je signe une victoire mais sur ma course il manquait pas mal de sérieux concurrents comme Benjamin Zorgnotti ou Thomas Lubin. Ce qui a été difficile c'est la course à pied parce qu'on a couru un peu en montée sur des chemins de terre. Après ça fait une bonne préparation pour le Xterra en mai.”



Mais avant, les triathlètes se retrouveront le 28 mars pour les duathlons séries.