Les travaux d’éclairage de la RDO devraient commencer mi-février

PAPEETE, le 29 janvier 2018 - Dans un communiqué de presse daté du lundi 29 janvier, la présidence a annoncé que les travaux d'éclairage de la RDO, tant attendus par les usagers, devraient démarrer mi-février.



La RDO devait être éclairée à la fin de l'année 2017. Or fin janvier, les travaux n'ont toujours pas commencé. Dans un communiqué de presse, la présidence annonce qu'une partie du matériel nécessaire au démarrage des travaux d'éclairage sur la RDO a été réceptionné. Le début des travaux devrait commencer mi-février.

La présidence justifie le retard des travaux par des difficultés techniques lors de la commande du matériel. " Le matériel de câblage électrique nécessaire aux travaux d'éclairage a requis une fabrication spéciale, adaptée à la spécificité des références techniques locales sur ce site (50 périodes contre 60). Les usines métropolitaines et européennes ne fabriquant pas ce type de référence, une commande spéciale a dû ainsi être effectuée.

La notification du marché a, par ailleurs, été effectuée en période estivale en France, au moment où l'unité de production était en fermeture annuelle. Il a donc fallu attendre la reprise des activités de cette unité de production pour la fabrication effective du matériel nécessaire. "

Les usagers sont toujours plus nombreux à se plaindre du manque d'éclairage sur la RDO. En effet, depuis plus d'un an, les lampadaires qui bordent cette route où il est possible de rouler jusqu'à 90 km/h ne fonctionnent plus. La nuit, les automobilistes sont obligés de redoubler de vigilance et parfois, de rouler en plein phare.

Fin 2016, le Pays avait lancé un appel d'offres pour l'éclairage de la RDO. Le marché avait été attribué en août. Depuis, rien. Les automobilistes roulent toujours dans le noir.

Ainsi, cette annonce du Pays devrait en réjouir plus d'un.