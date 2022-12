Les transporteurs mettent leurs papiers en règle à Rangiroa

Rangiroa, le 11 décembre 2022 - Ils sont une cinquantaine à être inscrits à l’examen pour l’obtention de l’attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transports (VMT).



Après les deux sessions organisées en 2019, la commune de Rangiroa accueille cette année la troisième session d’examens pour l’obtention de l’attestation de qualification professionnelle (AQP) à la conduite de véhicules multi-transports (VMT). Au total pour cette nouvelle série d’examens, 55 candidats étaient inscrits et 51 se sont présentés – dont quatre de Mataiva et un de Fakarava –, lundi dernier aux épreuves écrites. Mardi et mercredi avaient lieu les épreuves orales, devant un jury composé du Tāvana Hau Terii Seaman, de Mike Teriiamarama, agent de développement de la circonscription des îles Tuamotu-Gambier, et de Poerava Parker, chef de la brigade de gendarmerie de Rangiroa.



L’obtention de cette attestation garantit que les chauffeurs ont acquis le niveau de professionnalisme requise pour exercer une activité de transport de personnes et de marchandises. C’est le cas du Rangi Pearl lodge qui exerce une activité Airbnb et dont le patron se réjouit que cette attestation de qualification professionnelle lui permette dorénavant de “récupérer et déposer [ses] clients à l’aéroport”.



La qualification VPM est obligatoire en application de la loi du Pays du 29 mars 2018, afin de permettre aux professionnels du transport des archipels des Australes, Tuamotu-Gambier et Marquises, d’exercer une activité de transport de moins de 10 passagers et le cas échéant, avec le même véhicule adapté, une activité de transport de marchandises. Cette qualification est délivrée à l’issue de la réussite de deux épreuves écrites et d’un oral devant un jury.



Pour cette session d’examens organisée la semaine dernière à Rangiroa, 50 candidats ont obtenu la qualification requise pour l’exploitation de leurs véhicules. Comme l’explique le Tāvana Hau Terii Seaman, les organisateurs ont été “agréablement surpris : les candidats ont parfaitement répondu aux questionnaires concernant le Code de la route mais aussi au sujet de la règlementation en vigueur. Les oraux se sont très bien passés.” Une nouvelle session d’examens pour l’obtention de la qualification professionnelle à la conduite de véhicules multi-transports devrait être organisée à Rangiroa courant avril 2023, selon Terii Seaman.