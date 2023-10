Les touristes ont dépensé 77 milliards de francs en 2022

Tahiti, le 30 octobre 2023 – Bonne nouvelle pour le premier moteur économique du fenua qui retrouve ses couleurs d'avant-crise. Selon la dernière note de l'ISPF, 219 000 touristes non-résidents ont visité la Polynésie en 2022, ce qui représente près de quatre millions de nuitées. Ils ont dépensé 77 milliards de francs pendant leur séjour contre 65 milliards en 2018 et 27 milliards en 2021.



Comme le rappelle d'emblée l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) dans sa dernière publication, le tourisme est la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien. Avec le transport aérien international, il représente plus de 70% des exportations de biens et services réalisées en 2022 pour contribuer, ensemble et directement, à 8% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Fortement excédentaire, la balance entre les dépenses des touristes non-résidents (77 milliards de francs) et les résidents à l'étranger (30 milliards) dégage un solde positif de 47 milliards en 2022.



Il faut dire que cette année-là, les arrivées de touristes internationaux ont quasiment triplé par rapport à 2021 pour atteindre 218 750 touristes en 2022, retrouvant ainsi son niveau de fréquentation de 2019, avant la crise Covid. À la deuxième marche du podium, on trouve les Européens avec un montant de 30 milliards de francs dépensé au cours de cette même période, sachant que sur cette somme, la clientèle originaire de l'Hexagone a allégé son porte-monnaie de 21,5 milliards de francs, soit 305 000 francs par séjour.



Les croisiéristes dépensent 16 milliards en 2022



Et ce sont les Nord-Américains qui ont été les plus nombreux à venir en Polynésie en 2022 et qui ont dépensé le plus : 40 milliards pendant leur séjour, soit 52% des dépenses touristiques totales. Le tourisme de croisière apporte lui aussi sa contribution après avoir été interrompu pendant la crise sanitaire. En 2022, ce sont ainsi 16 milliards de francs qui ont été dépensés par ces croisiéristes, ce qui représente 400 000 francs en moyenne par séjour, soit un peu plus que les touristes terrestres. Le logement est le plus gros poste de dépense puisqu'il représente 60% du budget vacances des touristes, quand le transport et la restauration comptent pour un quart de ce budget.



Notons enfin que ces dépenses touristiques participent grandement au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises polynésiennes et qu'elles représentent, en moyenne, 60% de leur activité annuelle. Au total, plus de 4 600 entreprises opèrent dans les différents segments d'activités de ce secteur en 2022 et emploient plus de 12 000 salariés.