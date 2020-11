Les touristes métropolitains ne sont plus autorisés à voyager en Polynésie

Tahiti, le 12 novembre 2020 – Le tourisme ne fait plus partie des dérogations possible permettant aux passagers en provenance de métropole de se rendre en Polynésie française.



Nouveau coup dur pour le principal secteur économique en Polynésie française. Les touristes originaires de métropole ne sont plus autorisés à se rendre au fenua. Une décision qui résulte des dernières mesures sanitaires interdisant les déplacements au sein de l'hexagone, qui ne sont plus en adéquation avec la dérogation exceptionnelle accordée à la Polynésie française depuis la réouverture des frontières le 15 juillet dernier.



En effet, depuis le premier confinement et la fermeture des frontières au fenua, les mesures sanitaires prises au niveau national interdisent tout déplacement de personne par transport public aérien entre la Polynésie française et tout point du territoire de la République sauf dérogations pour "un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence, un motif professionnel ne pouvant être différé". Et depuis le 15 juillet dernier, la Polynésie française a obtenu du gouvernement central à Paris une dérogation plus spécifique pour permettre la reprise du tourisme sur le territoire : "un motif en lien avec l’impératif de reprise économique du territoire, dont notamment l’investissement, le tourisme ou les manifestations culturelles".



Depuis cette date, c'est ce dernier motif qui permettait aux touristes métropolitains d'être autorisés à se rendre au fenua. Or le dernier confinement prononcé en métropole "interdit actuellement les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence" sans prévoir la dérogation de reprise économique spécifique à la Polynésie française. Le haut-commissariat a confirmé mercredi l'information dans un communiqué diffusé sur son site Internet : "Les déplacements au sein du territoire hexagonal liés à l’impératif de reprise économique de la Polynésie française ne figurent pas dans la liste des dérogations et sont donc interdits jusqu’à nouvel ordre". Interrogée par nos confrères de Radio 1, la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a déploré "un coup dur pour notre tourisme, pour l’aérien, pour toute l’industrie".