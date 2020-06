Les terres restituées à Rurutu

Australes , le 11 juin 2020 - Si la communication lors de la visite gouvernementale sur Rurutu mercredi a été beaucoup axée sur la mise en place du câble sous - marin Natitua Sud entre Tahiti, Tubuai et Rurutu d'ici 2022, d'autres sujets ont été abordés , notamment celui de la restitution des terres sans passer par le tribunal foncier , un dossier remis au goût du jour pour l'occasion .



Mercredi le gouvernement de la Polynésie française s’est déplacé en masse direction de Rurutu, aux Australes , pour une journée chargée , intégrant même un conseil des ministres délocalisé . La délégation , qui comprenait le président Édouard Fritch , ses dix ministres , ainsi que Gaston Tong Sang et la sénatrice La na Tetuanui a été accueilli en musique à l’école primaire par les élèves, en présence du maire , Fréderic Riveta , son conseil municipal fraîchement réélu , le s travailleurs communaux et des services publics . Après cet accueil en fanfare, le conseil des ministres a pu se tenir dans la salle informatique. Il y fut question du projet de la pose du câble Natitua Sud, d'un état des soutiens financiers du Pays au profit des communes de l'archipel depuis 2014, rappelant que " l e soutien du Pays et de ses partenaires dans l’archipel des îles Australes s’élève à près de 291 millions Fcfp en 2019 et à près de 188 millions Fcfp en 2020 , soit un montant total de 479 millions Fcfp injecté dans l’économie au bénéfice de l’archipel " . Les débats terminés , une réunion publique s'est tenue , avec en préambule un point par l e président du Pays sur la situation économique à la suite de la crise sanitaire et la reprise du tourisme international en juillet . S'en est suivi une exposition par la Direction des Affaires Foncières concernant une procédure exceptionnel le adoptée par l’assemblé e début juin 2019 . Ceci permettra aux habitants de Rurutu et de Rimatara d’ accéder aux titres de propriétés de s terres de leurs aïeux , en remplissant un simple formulaire , sans saisir le Tribunal Foncier . Étant les deux dernières i les à s ’intégrer au Protectorat français en 1889, les textes de loi relatifs à l’ organisation des biens fonciers de 1887 n’ ont jamais é té élargis pour inclure ces deux î les . S ans moyen de revendiquer les terres en dehors de la prescription trentenaire, aujourd’hui, 130 ans plus tard , presque la moitié des terres de l’ île de Rurutu restent « biens sans maitre » , sous la gestion de la Polynésie française. Aujourd’hui , 47% des terres de l’ile de Rurutu (soit 1 500 hectares) pourront être restitué s aux habitants , grâce à cette mesure exceptionnelle , qui permettra un titre de propriété remis au nom d e l' « attributaire » défini par les cadastres qui établis en 1952 pour Rurutu et 1943 pour Rimatara. Ces travaux de cadastrage restent imparfaits pour différentes raisons, mais le gouvernement reconnait qu'ils représentent la meilleure option. Le maire a tenu à saluer le président pour avoir mené à bien ce projet de loi, qui permettra aux habitants de Rurutu d’accéder à leur s patrimoine s foncier s , ou au minimum de commencer le long chemin de la sortie de l’indivision. Il a vivement encouragé l es membres de la population souhaitant bénéficier de cette mesure exceptionnelle de faire la demande auprès de la DAF au plus vite, la mesure étant valide pendant cinq ans . « Cette mesure peut vraiment nous aider » , remarquait Joanie Atapo , habitant de l’î le , « Nous avons besoin de nos terres », ajoute - t - il avant de s'éclipser d'une salle peu remplie en raison de l'arrivée aussi très attendue du Tuhaa Pae IV . En effet, la population a un grand besoin de s’approvisionner , les rayons des magasins sont bien vides . Il faut espérer que la population profiter a de la présence des agents de la DAF présents pour quelques jours afin de lance r des demandes d’attribution de terres . Après un déjeuner chez le maire, une partie de la délégation a visité les dortoirs du collège en cours de rénovation. L e ministre de l’Economie vert e et des domaines, Tearii Alpha , un des partenaires clé du projet de loi sur le foncier , a pris un moment pour v isiter les installations de la DAG à Rurutu, ainsi qu’un projet d’exploitation forestière en cours de démarrage sur l’île , avant de reprendre le vol retour pour Tahiti.