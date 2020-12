Les syndicats de l'hôpital en ont "ras-le-bol"

Tahiti, le 15 décembre 2020 - Dans un communiqué diffusé mardi, les organisations syndicales CSTP-FO, Otahi et O Oe To Oe Rima ont exprimé le "ras-le-bol" du personnel de l'hôpital de Taaone. Problèmes de rémunérations et de congés, heures supplémentaires non payées, tensions au sein des services,… pour les syndicats "le Covid-19 ne justifie pas tout".



Les personnels de l'hôpital de Taaone ont exprimé mardi leur "ras-le-bol". Le communiqué des organisations syndicales CSTP-FO, Otahi, O Oe To Oe Rima diffusé mardi était sans équivoque. "Problèmes de rémunérations et de congés, heures supplémentaires non payées, tensions au sein des services, procédures réglementaires en matières de mutation, recrutement, création de poste, reclassement, non respectées", écrivent les syndicats. "Les protocoles de fin de conflit du 3 septembre 2019, comme tous les précédents protocoles, sont encore une fois non respectés ! Ras-le-bol."



Dans le contexte sanitaire actuel, les services de l'hôpital sont toujours sous tension. Le dernier bilan épidémiologique transmis mardi recense encore 56 hospitalisations dont 23 en réanimation pour des patients atteints du coronavirus. "Le Covid-19 ne justifie pas tout", insistent les syndicats dans leur communiqué. "Respectez les salariés qui combattent le Covid-19 au quotidien. Le Covid-19 doit être reconnu en maladie professionnelle. La vie et la santé des salariés priment sur l'économie."