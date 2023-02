Les surfeuses tahitiennes démarrent fort au Maroc

Tahiti, le 21 fevrier 2023 – Les trois Tahitiennes en lice à la compétition de surf Pro Taghazout au Maroc, Heimiti Fierro, Aelan Vaast et Marion Philippe, se sont qualifiées ce mardi pour les 32e de finales.



Alors que le tournoi de surf Pro Taghazout est en stand-by depuis lundi pour les hommes, la compétition a continué du côté des dames ce mardi au Maroc. Les trois Tahitiennes présentes pour la compétition, Heimiti Fierro, Aelan Vaast et Marion Philippe, ont démarré fort en ayant toutes réussi à se qualifier pour la suite du tournoi. Heimiti Fierro se payant même le luxe de terminer en tête de sa série avec un superbe score total de 11.17, le troisième meilleur résultat de la journée. En difficulté sur ses premières tentatives, elle a su se ressaisir avec notamment un superbe 6.17 pour sa huitième et dernière vague. Aelan Vaast se classe, elle aussi, à la première place de sa série avec un beau score de 10.43, tandis que Marion Philipe fini 2e de la sienne avec un 10.27. Les deux surfeuses se retrouveront dans même série lors de la prochaine manche, en 32e de finale.