Les surfeuses et les bodyboarders lancent la Rairoa Horue

Rangiroa, le 27 février 2023 - La deuxième édition de la Air Tahiti Rairoa Horue a démarré, ce lundi, à Rangiroa sur le spot de Avatoru. La série ondine, avec trois surfeuses engagées, et les bodyboarders ont lancé la compétition. Kahili Simon, 15 ans, a dominé la première manche chez les filles. Et en bodyboard, le tenant du titre, James Noho Omitai, a tenu son rang en s'offrant la meilleure note de cette première journée.



Les hostilités ont démarré lundi sur le spot de Avatoru, à Rangiroa, théâtre de la deuxième édition de la Air Tahiti Rairoa Horue. Après la cérémonie d'ouverture organisée dans la matinée, les premières séries ont été lancées en début d'après-midi. La série ondine, avec trois surfeuses engagées, a officiellement lancé la compétition sur le reef-break paumotu. A l'eau donc l'une des espoirs de la glisse tahitienne, Kahili Simon, 15 ans, qui a notamment disputé en mai dernier les championnats du monde ISA juniors au Salvador. Face à la jeune Simon, une locale du spot de Avatoru, Vaiarii Ho, et la série était complétée par Louise Lamotte.



Il n'y a pas eu photo entre les concurrentes. Sur un spot encore timide ce lundi, Kahili Simon a néanmoins trouvé les meilleures vagues et a dominé les débats avec une note totale de 13.60 (7.27 + 6.33), le tout en mettant en situation de “combo” ses adversaires. “Il fallait prendre les vagues qui ouvraient le plus et bien s'engager. Ce sont des vagues de récif et il ne faut pas hésiter à s'engager”, a indiqué Kahili Simon. Louise Lamotte a décroché pour sa part la deuxième place avec 4.50 (2.50 + 2.00) et Vaiarii Ho finissant troisième de la série avec un score global de 3.00 (1.67 + 1.33). A noter que les filles s'affronteront encore dans une autre série pour déterminer la gagnante de cette édition de la Rairoa Horue.

James Noho Omitai déjà bien en jambes, les locaux répondent présent



Les bodyboaders étaient donc ensuite à l'eau. 19 sont engagés dans cette catégorie. On retrouve notamment le tenant du titre, Noho Omitai, qui avait scoré il y a deux ans le seul 10 de toute la compétition. Et le surfeur de Papara n'a pas déçu pour son entrée en lice à Rangiroa. Engagé dans la première série, aux côtés de Tahiri Tehei, Maxime Tereopa et Tokerani Pouira, Omitai s'est offert la meilleure note de cette première journée de compétition avec un 13.60. Sur sa première vague un back-flip, un petit tube puis un petit “rollo” en sortie pour s'offrir 6.67. Et sur sa deuxième vague, encore un back-flip bien engagé récompensé par la note de 6.83. La série était pliée et James Noho Omitai se qualifiait directement pour les quarts de finale.



On retiendra également de ce premier tour en bodyboard, le retour de Jacky Hutia, 34 ans. Ce dernier s'était blessé au dos sur le spot de Avatoru il y a deux ans lors de la première édition. “Je n'ai pas d'appréhension particulière en revenant ici. On connait les risques de notre sport. Mais surfer ici ce n'est que du plaisir et en plus il y a du beau monde”, a confié le bodyboarder. Et Hutia a marqué son retour en s'offrant la première place de sa série avec un total de 12.13 (6.13 +6.00).



Dans le même heat que Jacky Hutia, deux des neuf locaux du spot inscrits à la compétition, Vaimanu Rochet et Tevahitua Pohue, se sont livrés un beau duel. Une empoignade qui a vu Vaimanu Rochet prendre le meilleur sur son plus jeune camarade grâce à une note totale de 9.83 (6.23 + 3.60) arraché en fin de série. Tevahitua Pohue a lui culminé à 7.03 dans la série et est reversé en repêchage. Dans les autres séries en bodyboard, on note les qualifications pour les quarts de finale de Farahei Vaiho, d'Albéric Pai et de Heiarii Etaia.

32 surfeurs en course pour succéder à Kauli Vaast



Les ondines et les bodyboarders ont donc lancé cette deuxième édition de la Rairoa Horue. Ce mardi les séries de la catégorie reine du surf seront lancées. 32 compétiteurs sont en course pour tenter de succéder à Kauli Vaast victorieux il y a deux ans aux Tuamotu. Parmi les favoris, on retrouve l'un des finalistes de la première édition Enrique Ariitu. Parmi les surfeurs expérimentés inscrits pour cette compétition on retrouve Heiarii Williams, Heifara Tahutini Jr et Tereva David qui auront leur mot dire.



Face à eux, les jeunes loups du surf polynésien sont également en force du côté de Avatoru. Parmi eux Eimeo Czermak, Teiva Tetahio, Manakei Kahiha, Tamahei Temu ou encore le frère cadet de Kauli Vaast, Naiki. Tout ce beau monde devrait offrir un magnifique spectacle sur la droite de Avatoru. Les premières séries en surf devraient être lancées ce mardi dès 8 heures.

Les séries





Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 27 Février 2023 à 19:10 | Lu 195 fois