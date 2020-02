Les surfeurs en mode olympique à Tahiti

"Avant de se lancer à l'eau, on a tenu ces derniers jours quelques réunions importantes avec tout le staff de l'équipe de France et les rameurs pour cadrer au mieux ce stage et se fixer des objectifs", explique Stéphane Corbinien.



Et mardi matin les Defay, Florès et Bourez étaient à l'eau du côté du spot de Taharuu à Papara pour une séance de deux heures. L'occasion pour ces derniers de répéter leurs gammes sur des vagues similaires à celles du spot de Chiba au Japon, qui accueillera les épreuves de surf.



"A Tahiti il y a deux beach break qui offrent les mêmes conditions de petites vagues. Le spot de Papara et le spot de Papenoo. Après on a surfé aussi du reef pour varier un peu les séances et se faire plaisir. Et au niveau de la chaleur également, on devrait retrouver les mêmes conditions qu'au Japon. Donc Tahiti était vraiment l'endroit parfait pour préparer au mieux les athlètes. Et l'objectif à Tokyo ça sera d'arracher au moins une médaille", affirme Stéphane Corbinien.



Johanne Defay a d'ailleurs profité vendredi dernier d'une séance à Teahupoo pour surfer ses premières vagues sur le spot de la Presqu'île. "C'est incroyable ! Je pense que là c'est la taille parfaite (1-1,5 m). J'en ai eu deux, trois et c'était incroyable. Tu as des papillons partout quand tu sors de la vague. Et puis, le cadre est vraiment magnifique, il y a aussi une belle énergie, c'est particulier", a confié La Réunionnaise dans une vidéo réalisée par la Fédération française de surf.



Les surfeurs ont encore un peu plus de deux semaines pour se faire plaisir, mais aussi pour travailler.