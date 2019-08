Les surfeurs du Team Billabong à Papeete

PAPEETE, le 19 août 2019 - Les surfeurs pro du Team Billabong seront en séance de dicace à la boutique Billabong Tahiti du Centre Vaima à Papeete, ce mardi 20 août de 12 à 13 heures.



Avis aux fans de surf ! Les professionnels du Team Billabong, tels que les stars de la discipline Italo Ferreira, Frédérico Morais, Seth Moniz ou Griffin Colapinto, seront présents mardi entre 12 et 13 heures à la boutique Billabong du centre Vaima à Papeete pour une séance de dédicace. Les surfeurs locaux de la Team Enrique Ariitu et Ariihoe Tefaafana seront également de la partie pour le plus grands bonheur des fans de glisse. T-shirts, casquettes et autres accessoires pourront être dédicacés sur place !