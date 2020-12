Les surfeurs de Moorea disent non à la Haapiti Pro 2021

"Si on avait voulu faire du business comme ce projet de compétition de Haapiti, on l’aurait déjà fait. Mais on s’est mis tous mis d’accord pour ne pas le faire à Moorea. On est content de venir surfer et d’apprécier nos vagues tranquillement, sans être embêtés. On accepte et on tolère les gens. Mais qu’on nous respecte et qu’on nous laisse tranquilles. Il y a quelques années, des Hawaiiens voulaient lancer un projet de surf camp ici. L’association Aimeho Surf Association s’est alors créée et s’est mobilisée pour contester. L’association, qui continue d’exister, est désormais gérée par les jeunes générations. On va nous vanter les impacts économiques de ce projet de compétition à Haapiti. Mais il n y a que quelques personnes qui bénéficient de l’impact économique de la compétition de surf à Teahupoo. Tout le pognon va à Billabong ou au nouveau sponsor, c’était à Gotcha auparavant. C’est eux qui récupèrent tout l’argent. Vous ne pensez pas qu’ils pourraient aider à sponsoriser les Polynésiens afin d’aller surfer à l’étranger ? Il n'y a rien de leur part mais par contre, ils gardent tout le pognon. Si les habitants de Teahupoo sont contents de l’impact économique de la compétition internationale de surf là-bas, c’est leur problème. Mais nous, on n’en veut pas ici."