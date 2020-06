Les suppressions de poste à Air France seront annoncées aux syndicats le 3 juillet

Paris, France | AFP | jeudi 18/06/2020 - La direction d'Air France présentera aux organisations syndicales les orientations stratégiques de la compagnie et ses conséquences sur l'emploi lors d'un Comité social et économique central extraordinaire le 3 juillet, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes.



Alors que les salariés attendent de connaître combien de postes seront supprimés dans le groupe Air France, frappé comme ses concurrents par la crise liée à l'épidémie de Covid-19, la direction a précisé lors d'un CSEC jeudi que son plan serait exposé à l'occasion d'un prochain CSEC extraordinaire prévu le 3 juillet, ont indiqué plusieurs sources à l'AFP parmi lesquelles FO et Sud-Aérien.



La direction présentera la version actualisée de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC).



Un Comité social et économique sur l'emploi chez Hop! doit se tenir également le 3 juillet, a annoncé à l'AFP Joël Rondel, secrétaire du CSE de la compagnie régionale, appelée à être fortement affectée par la refonte du réseau court-courrier du groupe.



Selon les syndicats contactés par l'AFP, plusieurs milliers de postes sont menacés au sein de la compagnie Air France et de sa filiale régionale Hop!. Ces suppressions doivent se faire sur la base du volontariat, sous la forme de ruptures conventionnelles collectives (RCC) encore en discussion pour le personnel navigant et d'un plan de départs volontaires d'une ampleur encore inconnue pour le personnel au sol, de même source.



Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé jeudi à Air France de ne pas engager de départs "contraints" dans le cadre de son "plan de transformation", jugeant que c'était une "ligne rouge importante".



Ni M. Le Maire ni la direction d'Air France n'ont voulu confirmer le chiffre de "8.000 à 10.000 suppressions d'emplois, soit 15% à 20% des effectifs de groupe" avancé par Les Échos mercredi.



Le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a annoncé fin mai un plan de réduction de 40% de l'offre sur les vols nationaux français d'ici à fin 2021, avec la fermeture de plusieurs destinations lorsqu'il y a une alternative ferroviaire à moins de 2H30 et lorsque ce service n'alimente pas le hub de Roissy-Charles-De-Gaulle.



Cette décision répond à une demande de l'État qui, après avoir accordé à Air France un soutien financier de 7 milliards d'euros, dont 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et 3 milliards de prêt direct, lui avait demandé d'améliorer sa rentabilité et son impact environnemental, et d'entamer une réflexion sur son réseau en France.