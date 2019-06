Les stocks du magasin But mis aux enchères cette semaine

PAPEETE, le 25 juin 2019 -Ça va être l'une des ventes aux enchères les plus courues de l'année. Le magasin But a mis la clé sous la porte l'année dernière, et tous les actifs de la société vont désormais être vendus au plus offrant pour tenter d'écluser les dettes.En pratique, deux jours de visite sont organisés, ces mercredi 26 et jeudi 27 juin de 13h à 16h. Ensuite il faudra deux jours d'enchères pour arriver à écouler les 600 lots proposés au public.Pour ceux qui sont familiers du défunt magasin, tout ce qui était au premier étage sera vendu le vendredi 28 juin, à partir de 9h. Il s'agit principalement d'électroménager et de meubles. Des réfrigérateurs, des hottes, des plaques de cuisson en pagaille, des lustres, des haut-parleurs, des canapés, des fauteuils, des banquettes, des lits et des matelas... Et quelques outils de production comme un charriot élévateur et une voiture.Le samedi ça sera au tour du rez-de-chaussée avec beaucoup plus de diversités, et des enchères le matin et l'après-midi. Des sacs à dos pour enfants, de la papeterie, des coussins, des parures, des rideaux, de la déco, des vases, des bureaux, des accessoires de toilettes ou de cuisine, et beaucoup de produits divers comme des barres de traction ou des casseroles.Comme d'habitude lors de ces ventes, les biens sont proposés en l'état, ne sont ni repris ni échangés, et doivent être emportés le jour même (prévoyez un moyen de transport pour les frigos ou les canapés).Comme pour toutes les enchères publiques il faudra vous munir d'une pièce d'identité avec photo. Il vous faudra aussi un chéquier pour tout paiement au-delà des 119 000 francs. Autre particularité à prendre en compte : le prix qui sera finalement payé sera celui de l'enchère gagnante majoré de 16% de taxes. Prévoyez donc une calculatrice pour ne pas dépasser votre budget...La liste complète des lots est à retrouver sur la page Facebook du commissaire-priseur @EncheresTahiti.