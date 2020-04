Les squatteurs de la RDO expulsés

Tahiti, le 22 avril 2020 - Une dizaine de personnes, qui était installée sur le littoral de Papeete au niveau de l’entrée de la RDO, a été expulsée mercredi matin. Leurs cabanes de fortune ont été démontées, et toutes les familles ont été relogées a assuré Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement.



Tôt mercredi matin des agents du Service de l'équipement et leur engins étaient à pied d'œuvre au niveau de l’entrée de la RDO, à la frontière entre Papeete et Faa'a, pour démonter les cabanes de fortune d'une dizaine de familles qui était installée sur place depuis plusieurs années. “On n'était pas au courant. Cela fait huit ans que j'habite ici. C'est comme recevoir un coup de couteau dans le dos. On nous a dit de sortir et ils ont cassé notre château”, a expliqué une mère de famille qui a été expulsée.



Une seconde résidente a confié de son côté avoir eu l'accord d'Oscar Temaru, maire de Faa'a pour s'installer dans ladite zone, à condition de garder les lieux propres. “Mon beau-père, qui est malade, est pour le moment confiné à la salle Ateivi à Papeete. Le confinement va bientôt se terminer. Mais il va aller où maintenant ?”, a déploré la jeune femme.



Ces expulsions ont été menées dans le cadre de futurs travaux d'aménagement du littoral de Papeete, prévu par les Service de l'équipement. “Nous avons consulté la mairie de Faa'a. C'est une opération prévue de longue date. La zone va être nettoyée et va servir à stocker les matériels de chantier et les engins”, a expliqué Raymond Chin Foo, directeur de cabinet du ministre de l'Equipement, à nos confères de Polynésie la 1ère.