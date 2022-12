Les services publics misent sur l'innovation pour se moderniser

Tahiti, le 13 décembre 2022 - Un an après la signature de la convention cadre relative au développement de l'innovation publique au sein des institutions, administrations et services publics de la Polynésie française, un premier bilan a été dressé, ce mardi, devant le comité des signataires. L'objectif de la stratégie de l'innovation publique est de moderniser l'ensemble des services publics du territoire.



“Diffuser la culture de l'innovation publique”, c'est l'objectif de la convention cadre relative au développement de l'innovation publique au sein des institutions, administrations et services publics de la Polynésie française, signée il y a un an pour une durée de cinq ans. Ce mardi, l'heure était à un premier bilan des actions menées, en présence des représentants du comité des signataires, composé du haut-commissariat de la République, du gouvernement de la Polynésie, de l'assemblée, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Syndicat pour la promotion des communes, du centre de gestion et de formation et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).



Devant le comité des signataires, les différents comités opérationnels thématiques – communication ; formation ; facilitation ; Fonds d'innovation ressources humaines (FIRH) ; Semaine de l'innovation publique –, chargés de mettre en œuvre la stratégie de l'innovation publique définie par les groupes de travail et supervisée par le comité des signataires, ont dressé le bilan des actions menées cette année et les perspectives pour l'année prochaine. On retiendra notamment 157 agents formés sur différents outils au cours de sept formations en 2022 et trois sessions “Osez l'innovation dans la fonction publique”, à destination des managers, prévues en 2023, mais également la désignation de 105 facilitateurs dans les différent services, chargés d'aider à faire émerger des projets, ainsi que l'organisation d'un 1er séminaire des facilitations en septembre dernier.

Diplôme universitaire Autre point qui mérite d’être cité : l'action du comité opérationnel du FIRH, qui a pour but d'identifier des projets innovants en matière de ressources humaines. Une quarantaine de projets sont lauréats du FIRH par an, leur permettant ainsi d'obtenir un soutien financier pour leur lancement. En 2020 et 2021, le comité opérationnel du FIRH a notamment travaillé sur la mise en place d'un diplôme universitaire : le DU “Management et transformation par l'innovation”, qui sera proposé à l'Université de la Polynésie française à partir de la rentrée de septembre 2023. L'année prochaine sera donc consacrée à la finalisation de ce DU, qui s'adresse aussi bien aux agents publics qu'à ceux du secteur privé et aux usagers. Les membres du comité ambitionnent ensuite d'étendre ce diplôme universitaire à d'autres territoires francophones du Pacifique.



Enfin, la prochaine Semaine de l'innovation publique se tiendra à partir du 23 octobre 2023 à l’attention des élus, des managers, des agents et du monde de l'éducation. Elle portera sur trois thématiques : le défi du management, le défi du numérique et le défi de l'éco-responsabilité. À l'issue de cette semaine sera remis le prix de l'innovation publique.

“Parfaire les services de nos administrés” Au vu de la présentation qui a été faite, ce mardi, le bilan est positif pour Christelle Lehartel, ministre de la Modernisation de l'administration, en charge du numérique. “Nous avons de plus en plus d'actions et le pool des facilitateurs a bien augmenté. Les signataires ont un objectif commun, c'est de parfaire les services de nos administrés à travers toutes les actions qui sont mises en place dans toutes les administrations de Polynésie française.” Parmi les signataires se trouve la CPS, qui exerce une mission de service public. Pour son directeur général, Vincent Fabre, il s'agit de répondre à l'attente des usagers, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir effectuer leurs démarches à distance, de façon dématérialisée. Pourtant, en novembre dernier, la Chambre territoriale des comptes avait pointé du doigt la faible avancée de la dématérialisation au sein de l'organisme, ce à quoi le directeur général avait répondu dans nos colonnes que ce “vaste chantier” est en cours. “On a développé depuis de nombreuses années cette démarche de modernisation, notamment au travers des e-services qu'on propose à nos clients, à la fois les assurés, les personnels de santé, les employeurs mais également les communes”, a-t-il indiqué mardi. “On essaie d'être proactifs et de participer à la communauté qui a été mise en place au service de l'innovation publique.”



Si de nombreuses actions ont déjà été initiées, comme en témoigne le premier bilan dressé ce mardi, “parfaire” les services publics est un chantier de longue haleine. “On est parti sur une convention de cinq ans, mais plus vite on va accélérer les choses et mieux ce sera”, souligne Christelle Lehartel.

Amélie Mazzocca, directrice adjointe des moyens et de la modernisation de l'État, au haut-commissariat, associée au Comité opérationnel FIRH : “Créer des administrations modernes et à l'écoute des usagers” Quel est l'objectif du Comité opérationnel Fonds d'innovation ressources humaines (FIRH) ?

“C'est d'identifier des projets innovants en matière de ressources humaines qui seraient fédérateurs pour l'ensemble des membres du groupe Innovation publique, de les développer et de les porter, sachant que l'objectif du FIRH est d'obtenir une subvention qui permet de lancer le projet. C'est un petit coup de pouce et c'est aussi un coup de projecteur qui donne de la visibilité à ces projets qui ensuite pourront être repris par d'autres administrations qui auraient le même besoin ou qui trouveraient un intérêt dans ce projet.”



On a des exemples concrets de choses qui ont déjà été faites en la matière ?

“Le FIRH existe depuis 2017, piloté par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Parmi les lauréats, on a beaucoup de projets qui sont menés autour de la mobilité, comment faciliter la mobilité des fonctionnaires. Des projets également ces dernières années autour du télétravail, pour parvenir à bien l'intégrer au sein des différentes organisations. Les projets peuvent être vraiment très variés et répondre à un besoin identifié par une ou plusieurs organisations.”



Le grand chantier 2023, c'est la mise en place d'une formation universitaire ?

“Ce diplôme universitaire a été présenté à l'Université de la Polynésie française qui l'a jugé de qualité et qui est prête à le mettre en œuvre dès la rentrée de 2023. Donc on va finaliser ce diplôme, même si la maquette est, elle, finalisée. Les candidats qui vont le suivre seront peut-être pour certains issus d'administrations et vont alors pouvoir après relayer ces techniques innovantes dans leurs administrations, et tout ça contribue à développer la culture de l'innovation, donc à créer des administrations modernes et à l'écoute des usagers.”

