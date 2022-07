Les séquoias géants de Yosemite ont été épargnés par les flammes

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 14/07/2022 - Un violent incendie qui s'est déclaré la semaine dernière dans le prestigieux parc californien de Yosemite a épargné ses emblématiques séquoias géants, ont indiqué les autorités.



L'incendie baptisé "Washburn Fire" s'est déclaré le 7 juillet pour une raison encore indéterminée et avait rapidement atteint le secteur de Mariposa Grove, l'un des lieux les plus prisés du parc car il contient des centaines de séquoias parmi les plus grands au monde.



Les mesures de protection mises en oeuvre par plusieurs centaines de pompiers ont porté leurs fruits et les arbres vénérables n'étaient plus immédiatement menacés jeudi matin.



"Je n'ai pas vu un seul arbre mort ou qui n'allait pas survivre", a déclaré mercredi soir à la télévision NBC Garrett Dickman, écologiste du parc national de Yosemite qui arpente chaque jour le Mariposa Grove depuis le début de l'incendie.



Une équipe de pompiers avait notamment arrosé en permanence la zone entourant le "Grizzly Giant" -- le séquoia géant le plus célèbre et le plus spectaculaire du parc avec 64 m de hauteur -- pour empêcher les flammes d'y prendre.



Outre ces précautions, des mesures préventives ont été prises de manière régulière ces dernières années, comme des départs de feu dirigés pour débroussailler et réduire les risques d'incendies violents.



"Je pense que l'effort le plus important a été d'organiser des feux préventifs dans le Mariposa Grove depuis les années 1970. Cinquante années à réduire les combustibles, c'est ça qui, au bout du compte, va protéger les arbres", a souligné M. Dickman.



Pratiqués de manière ancestrale par les tribus amérindiennes de la région, les feux dirigés sont destinés à éclaircir les sous-bois en consumant broussailles et troncs morts tombés au sol. Ces combustibles peuvent considérablement attiser l'intensité des feux de forêt, surtout en période de sécheresse chronique comme celle que traverse actuellement l'Ouest américain.



"Quasiment chaque arbre a eu la chance d'être exposé à un feu de faible intensité (...) La menace a presque totalement disparu", a déclaré à l'AFP Stanley Bercovitz, porte-parole de l'office des forêts des Etats-Unis.



"Jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé à 100%, il y a toujours un risque. Mais actuellement, il est énormément réduit et le feu s'éloigne des séquoias", a-t-il ajouté.



L'incendie se dirigeait jeudi vers la forêt nationale de Sierra, plus à l'est.



Jeudi matin, il était contenu à 23% et avait parcouru près de 1.800 hectares de végétation.



Les incendies de faible intensité ne sont en général pas suffisants pour nuire aux séquoias géants, naturellement adaptés à ces sinistres avec leur écorce spongieuse et épaisse et des premières branches pouvant pousser à trente mètres de haut, hors d'atteinte des flammes.



Au contraire, ces séquoias ont besoin des incendies pour se reproduire: la chaleur des flammes fait éclater les cônes tombés au sol comme du pop-corn pour en libérer des centaines de graines.