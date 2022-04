Les secours extraient 5 morts, 9 survivants des ruines d'un supermarché en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 19/04/2022 - Des sauveteurs indonésiens continuaient à fouiller mardi les décombres d'un supermarché qui s'est effondré après en avoir extrait cinq morts et neuf blessés des ruines.



Le bâtiment de trois étages dans le district de Banjar sur l'île de Bornéo s'est soudainement écroulé lundi, piégeant clients et employés à un moment de grande affluence, peu avant la rupture du jeûne du ramadan observé par de nombreux musulmans.



Les secours ont été déployés sur le site et ont travaillé toute la nuit. Ils ont réussi à extraire des décombres cinq corps et neuf victimes en vie, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police de la province de Kalimantan Sud, Mochammad Rifai.



"On nous a signalé la présence de 14 personnes, qui ont toutes été retrouvées", a-t-il expliqué par téléphone.



"Cependant, nous ne mettons pas fin aux recherches au cas où il y aurait d'autres victimes".



Des images vidéo montrent les sauveteurs extraire deux hommes en vie des débris. L'un d'entre eux remercie de ses mains ses sauveurs avant de s'agenouiller pour une courte prière.



La police est sur place pour enquêter sur les causes de l'accident, a ajouté Mochammad Rifai.



"Le supermarché, comme de nombreux bâtiments à Banjar, ont été construits sur des terrains tourbeux qui sont souvent inondés. Mais nous ne pouvons pas conclure que c'est la cause de l'accident", a-t-il noté.



En 2020, un immeuble de cinq étages s'est partiellement effondré tuant au moins deux personnes dans la capitale indonésienne Jakarta.



Deux ans plus tôt, sept personnes parmi lesquelles un groupe d'adolescents qui répétaient un spectacle de danse et musique a péri dans l'effondrement d'un bâtiment à Cirebon, à l'est de Jakarta.



En 2018 également, au moins 75 personnes ont été blessées dans l'effondrement d'une mezzanine au siège de la Bourse de Jakarta.