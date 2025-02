Les scolaires font leur Heiva

Tahiti, le 26 février 2025 - Du jeudi 6 au samedi 8 mars, les établissements scolaires du Fenua vibreront au rythme de la culture polynésienne à travers un projet pédagogique inspirant, conçu pour nourrir l'esprit et les talents des jeunes générations.





Dans le cadre de la 8ᵉ édition du Heiva Taure’a, des centaines de jeunes artistes en herbe investiront la scène de To’atā du 6 au 8 mars. Une véritable célébration de l’héritage culturel, portée par l’énergie et la créativité de notre jeunesse.



En 2018, l'association Heiva Taure'a a lancé, en collaboration avec le Conservatoire artistique de la Polynésie française et la Maison de la culture, un projet éducatif interdisciplinaire axé sur le reo mā’ohi, le français, l'éducation physique et la musique. L'objectif était d'impliquer les élèves dans leur culture grâce aux enseignements dispensés à l'école.



Ce projet, soutenu par les ministères de la Culture et de l’Éducation, est né de l’expérience menée dans trois collèges pour intégrer le cursus des arts traditionnels au sein de l’enseignement pédagogique. Les résultats scolaires des élèves concernés se sont améliorés, avec une augmentation des validations des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendus en fin de 3e et une baisse très nette du taux d’absentéisme.



Des créations inédites Le Heiva Taure’a se divise en deux catégories distinctes, à savoir la danse et/ou l'orchestre. En parallèle de ces deux épreuves, deux concours individuels facultatifs, 'ori tāne et 'ori vahine, enrichissent la compétition. Ces épreuves jouent un rôle essentiel dans la préservation de la culture et de l'identité polynésiennes.



Les élèves sont invités à concevoir un spectacle inédit, avec l'appui de leurs enseignants et éventuellement de personnes extérieures, structuré autour d’un thème spécifique illustré par des chorégraphies, des mélodies et des percussions adaptées. Cette approche encourage la collaboration au sein d’un groupe, tout en favorisant la reconnaissance à travers les récompenses attribuées aux lauréats.



Pour cette 8ᵉ édition du Heiva Taure’a, dix collèges seront à l’honneur, dont six provenant des îles, illustrant la diversité et la richesse de nos archipels. Le public aura le plaisir de découvrir les talents des collèges de Makemo, Uturoa, Rangiroa, Rurutu, Paea, Rikitea, Afareaitu, deux collèges de Papeete (Louise Carlson et Maco Tevane) et le collège de Taaone à Pirae.



Chaque collège tentera de se démarquer pour remporter l’un des prix décernés. Alors que les éditions précédentes comptaient 11 prix, l'édition 2025 du Heiva Taure’a en proposera désormais 18. Souhaitant offrir davantage de distinctions aux jeunes artistes, Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture, avec les avis de l’association Heiva Taure’a et des membres du jury impliqués, a choisi d'ajouter sept prix supplémentaires.



Le jury du Heiva Taure’a 2025 réunit des personnalités prestigieuses issues du monde culturel ainsi que des enseignants, constituant ainsi un panel riche et diversifié d’expertises. Composé de sept membres, ce jury aura pour mission d’évaluer avec attention et bienveillance les performances des établissements scolaires en compétition, mettant en lumière le talent et le travail des jeunes artistes.

Le jury



Hiriata Brotherson : Responsable du développement des activités culturelles au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Auteure, danseuse et oratrice du groupe Manohiva.

Teruria Taimana : Professeure de français au collège Anne-Marie Javouhey de Papeete. Danseuse, répétitrice, chorégraphe indépendante et médaillée d'or du Conservatoire.

Tetuionoarii Haatani : Professeure de tahitien-français au collège Anne-Marie Javouhey de Papeete. Auteure et chanteuse du groupe de chants polyphoniques Te Pape Ora nō Papofa'i.

Matani Kainuku : Inspecteur de l'Éducation nationale en charge des CJA. Chef du groupe Nonahere.

Ariiteaveura Chee Ayee : Professeur d’EPS habilité à enseigner en langue tahitienne au lycée de Papara Tuianu Le Gayic. Auteur, acteur, orateur et danseur pour les Teva.

Marama Ariipeu-Tirador : Professeur de danse traditionnelle à l'école de danse 'Ārere. Meilleur danseur au Heiva i Tahiti 2023. Danseur et chorégraphe du groupe 'O Tahiti E.

Nohorai Temaiana : Auteur, compositeur, interprète. Chef d'orchestre. Hiriata Brotherson : Responsable du développement des activités culturelles au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Auteure, danseuse et oratrice du groupe Manohiva.Teruria Taimana : Professeure de français au collège Anne-Marie Javouhey de Papeete. Danseuse, répétitrice, chorégraphe indépendante et médaillée d'or du Conservatoire.Tetuionoarii Haatani : Professeure de tahitien-français au collège Anne-Marie Javouhey de Papeete. Auteure et chanteuse du groupe de chants polyphoniques Te Pape Ora nō Papofa'i.Matani Kainuku : Inspecteur de l'Éducation nationale en charge des CJA. Chef du groupe Nonahere.Ariiteaveura Chee Ayee : Professeur d’EPS habilité à enseigner en langue tahitienne au lycée de Papara Tuianu Le Gayic. Auteur, acteur, orateur et danseur pour les Teva.Marama Ariipeu-Tirador : Professeur de danse traditionnelle à l'école de danse 'Ārere. Meilleur danseur au Heiva i Tahiti 2023. Danseur et chorégraphe du groupe 'O Tahiti E.Nohorai Temaiana : Auteur, compositeur, interprète. Chef d'orchestre.

Les prix du concours

1er prix - Heiva Taure’a

2e prix - Heiva Taure’a

3e prix - Heiva Taure’a

1er prix - Meilleure interprétation artistique

2e prix - Meilleure interprétation artistique

3e prix - Meilleure interprétation artistique

1er prix - Meilleur dossier pédagogique

2e prix - Meilleur dossier pédagogique

3e prix - Meilleur dossier pédagogique

1er prix - Meilleur orchestre

2e prix - Meilleur orchestre

3e prix - Meilleur orchestre

Meilleur ‘ōrero

Meilleur danseur - ‘ori tāne

Meilleure danseuse - ‘ori vahine

Meilleur grand costume

1er prix spécial

2e prix spécial 1er prix - Heiva Taure’a2e prix - Heiva Taure’a3e prix - Heiva Taure’a1er prix - Meilleure interprétation artistique2e prix - Meilleure interprétation artistique3e prix - Meilleure interprétation artistique1er prix - Meilleur dossier pédagogique2e prix - Meilleur dossier pédagogique3e prix - Meilleur dossier pédagogique1er prix - Meilleur orchestre2e prix - Meilleur orchestre3e prix - Meilleur orchestreMeilleur ‘ōreroMeilleur danseur - ‘ori tāneMeilleure danseuse - ‘ori vahineMeilleur grand costume1er prix spécial2e prix spécial

Programme

Jeudi 6 mars, 17 heures : collège de Rurutu, collège AMJ de Uturoa, collège Louise Carlson, collège de Rangiroa

Vendredi 7 mars, 18 h 30 : collège de Makemo, collège de Paea, collège de Rikitea, collège Taaone

Samedi 8 mars, 18 h 30 : collège de Afareaitu, collège Maco Tevane, remise des prix.

Tarifs :

Tribune centrale, tribunes latérales et chaises en fosse : 500 francs

Enfant de moins de deux ans et PMR : gratuit

Accompagnateur PMR (un accompagnateur par PMR) : 500 francs

Billets en vente sur place et en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf Jeudi 6 mars, 17 heures : collège de Rurutu, collège AMJ de Uturoa, collège Louise Carlson, collège de RangiroaVendredi 7 mars, 18 h 30 : collège de Makemo, collège de Paea, collège de Rikitea, collège TaaoneSamedi 8 mars, 18 h 30 : collège de Afareaitu, collège Maco Tevane, remise des prix.Tarifs :Tribune centrale, tribunes latérales et chaises en fosse : 500 francsEnfant de moins de deux ans et PMR : gratuitAccompagnateur PMR (un accompagnateur par PMR) : 500 francsBillets en vente sur place et en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 26 Février 2025 à 15:41 | Lu 280 fois