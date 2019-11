Les salariés du groupe Wane s'affrontent au futsal

Tahiti, le 20 novembre 2019 -Décidément les salariés du groupe Wane aime le sport. Le mois dernier, c'était la soirée ‘ [email protected] , un concours de 'ori tahiti. Samedi dernier, c'était cette fois une compétition de futsal mixte à 7 qui a réuni les employés des nombreuses entreprises Louis Wane.Le samedi 16 novembre, ce sont près de 150 salariés, issus d’une dizaine de sociétés, se sont ainsi retrouvés à l’AS Dragon à partir de 8 heures. Le public était composé d'autres salariés, des directeurs et des familles des joueurs. Ce tournoi financé par l'entreprise avait pour objectif de fédérer les collaborateurs, de créer des liens de cohésion et des moments de partage pendant la compétition. Les équipes mixtes étaient encouragées avec des points bonus.C'est finalement l'équipe des Salaisons de Tahiti a remporté la finale contre celle de Carrefour Punaauia 1, par 3 buts à 0. À noter, la bonne prestation de l’équipe des sociétés SAGE/LOGIS qui s’est hissée jusqu’en demi-finale et s’est inclinée de justesse face à Carrefour Punaauia 1 (2 buts à 1).L'organisatrice de cet événement est l’AS To’a Roa, une association réunissant des salariés des entreprises Louis Wane de la côte Nord-Est (COPA, Foodeez, Carrefour Arue, Easy Market Prince Hinoi et Champion Mahina). Son objet principal est de favoriser la pratique d’activités sportives. C’est la sixième manifestation sportive que l’AS To’a Roa organise depuis sa création en 2018, après le va’a, la randonnée dans la vallée de Papenoo, un stage d’initiation au Golf, un tournoi de football à 8...