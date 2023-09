Les “rêveries mystiques” de Marguerite Chauvin

Tahiti, le 1er septembre 2023 - Elle exposera salle Muriāvai du 19 au 23 septembre. Au total, une vingtaine de grandes peintures acryliques, mais aussi quelques dessins au fusain et sculptures seront présentés. L’occasion de découvrir l’univers de Marguerite Chauvin.



Marguerite Chauvin présentera deux années de travail pendant cinq jours à la Maison de la culture. Deux années passées dans “le calme et le silence de l’atelier”, explique-t-elle. Ses œuvres – il y a une vingtaine de peintures acryliques grand format, quelques dessins au fusain et des sculptures – sont figuratives. Elles représentent des personnages, femmes, hommes, couples… Ce sont des archétypes, des âmes plus que des personnes. Il y a également des éléments de la nature. “Je ne peins pas la Polynésie, ses paysages si forts et prenants dont je suis imprégnée. Pour autant, je place des motifs végétaux, des feuilles de ‘uru notamment.”



L’artiste se sert de pinceaux, mais également de ses doigts, de chiffons qu’elle applique sur les toiles tendues dans un premier temps au mur. “Cela me permet de sentir de la résistance.” Ensuite, elles sont tendues sur châssis.



À propos de son travail l’artiste aime citer Paul Gauguin qui disait, “pour voir, je ferme les yeux”. Elle ne peint pas ce que l’œil peut voir, mais plutôt ce qu’elle ressent. Les toiles de Marguerite Chavin sont le témoin d’un monde intérieur, le sien. D’où le titre, “Rêveries mystiques”. Elle est traversée par les grands questionnements de la vie. “Ce que j’aimerais, en dévoilant mes tableaux, c’est que les gens perçoivent mon intention, qu’ils se sentent apaisés.”

Face à face immersif La taille des toiles (jusqu’à 2 m x 1,50 m) permet d’impliquer toute la gestuelle du corps dans l’acte de peindre et de donner à l’observateur un face-à-face immersif.



Formée à l’architecture, elle est passionnée depuis toujours par l’art sous toutes ses formes. En 1993, elle a exposé, lors d’un happening à Paris, une série de dessins sur le thème du corps en mouvement. Elle est installée en Polynésie depuis 1994. Elle a dévoilé son univers une première fois en 2012 lors d’une exposition avec une autre artiste, Marie-France Mougeon, au restaurant Le Coco’s [devenu depuis La Plage] sur le thème de la nature et de la tendresse.



Prise par son quotidien professionnel et familial elle n’a pas pu s’adonner à sa passion autant qu’elle aurait aimé. Depuis 2021, elle peut y consacrer tout son temps ou presque, avoir “une vie à l’atelier”. Elle peut répondre à ses envies, ou plutôt ses besoins. “Cela me démange depuis l’enfance. Je ne peins pas juste pour le plaisir, cela me prend aux tripes. Sans vouloir être prétentieuse c’est un état d’être, une sorte de méditation dont je ne peux me passer.”

Pratique Du 19 au 23 septembre salle Muriāvai à la Maison de la culture. Vernissage le 19 en soirée. Entrée libre. Horaires : de 9 à 17 heures en semaine et de 9 heures à midi le samedi.



Contacts

www.maisondelaculture.pf

www.maisondelaculture.pf

Tél. : 40 54 45 44

