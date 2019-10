Les restos universitaires se mettent au "lundi vert"

Grenoble, France | AFP | vendredi 10/10/2019 - Les 788 restaurants universitaires de France s'engagent dans le "lundi vert", autrement dit, ils proposeront tous les lundis un repas végétarien, a annoncé la présidente du Cnous, Dominique Marchand, vendredi à Grenoble, où la démarche est expérimentée depuis janvier.



L'expérience grenobloise avait démarré dans la foulée de l'appel au "lundi vert", sans viande ni poisson, lancé par 500 artistes, scientifiques ou défenseurs de l'environnement dans une tribune publiée sur le site du Monde, à l'initiative notamment de Laurent Bègue, directeur de la Maison des sciences de l'Homme (CNRS et Université Grenoble Alpes-UGA).

Au lancement du "lundi vert", le choix des repas végétariens était de l'ordre de "15%" dans les restaurants du Crous Alpes et cette proportion est montée "à 35%" avant les grandes vacances, a indiqué à l'AFP Bénédicte Corvaisier, sa directrice générale.

Ce succès a décidé le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) à généraliser la démarche. "Il s'agit de répondre aux attentes des étudiants", a souligné de son côté Mme Marchand.

"Les enquêtes annuelles (100.000 réponses en 2019) nous confirment leur engagement dans des actions de développement durable", a relevé la présidente du Cnous, insistant autant sur la "prise de conscience des enjeux environnementaux" que sur l'importance d'une "alimentation équilibrée comme déterminant de santé".

Les 26 Crous de l'hexagone et des outre-mer servent chaque année 69 millions de repas à tarif social de 3,30 €. L'offre végétarienne s'inscrit "dans une logique d'achats locaux et de circuits courts" et bientôt de plus en plus biologiques en application de la nouvelle loi Egalim, issue des états généraux de l'alimentation, a ajouté Mme Marchand.

"On va démarrer une étude sur le changement alimentaire des étudiants, en mettant à disposition sur les repas du lundi des pics-drapeaux invitant à se connecter au site wwww.lundi-vert.fr afin qu'ils participent à un suivi à grande échelle", a conclu le sociologue social, Laurent Bègue.