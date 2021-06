Les réservations tombent, les vols s'accélèrent, le tourisme repart

“Aujourd'hui on est à peu près à 30% d'avant crise sur les vols internationaux”

“Il n'y a pas énormément de changement puisque le protocole sanitaire était déjà en place depuis plusieurs semaines. L'ouverture avec la possibilité pour les passagers vaccinés de ne plus faire de quarantaine a même plutôt tendance à simplifier le parcours du passager. Notons que depuis début mai, les vols américains étaient déjà beaucoup plus simples à traiter que les vols français parce que 95% des passagers étaient vaccinés, ils passaient le test j-0 et c'était réglé.”“Tout étant déjà en place, nous n'avions pas de grosse préparation à mettre en œuvre, si ce n'est d'assurer l'augmentation des ressources humaines au fur et à mesure. Pour être très concret, on réarme l'ensemble des services de l'aéroport pour faire face à l'augmentation des vols, comme le salon business ou le service d'information voyageurs. Et tout ça se fait dans le bonheur puisqu'on est heureux de pouvoir se remettre au travail.Sur le plan purement technique du protocole d'arrivée depuis un mois, le temps de traitement d'un vol à l'arrivée étant plus long qu'avant la crise, nous avons travaillé avec les compagnies aériennes pour assurer des temps d'intervalles qui permettent de traiter les passagers dans les meilleures conditions possibles, afin d'éviter leur accumulation dans les files d'attentes. Là où il nous fallait 1h30 pour traiter un petit un vol de 100 passagers, aujourd'hui il nous faut un peu plus d'une heure pour traiter un vol de plus de 200 personnes. On a beaucoup amélioré le protocole de traitement en partenariat avec l'ILM, ce qui va nous permettre de réduire encore les intervalles entre les vols.”“En nombre de rotations internationales, on est à 14 rotations par semaine, contre une trentaine avant crise. En nombre de passagers en revanche on atteint à peine un tiers du volume d'avant crise, notamment parce que les vols sont moins remplis, que les familles ne sont pas encore arrivées, et que tout n'est pas complètement huilé à ce niveau-là.”“S'il devrait y avoir une remontée du taux d'occupation des avions, il y a un plafond de verre qu'on ne dépassera pas, car certaines destinations ne rouvriront pas avant la fin de l'année. En dehors de la reprise de Hawaiian Airlines début août, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, le Japon et le Chili restent fermés au moins jusqu'à la fin de l'année. Ce qui représente à peu près un tiers de notre potentiel. Ce qui est énorme. Mais on espère déjà arriver aux deux tiers.”“En 2020, on est à un peu moins de 400 millions de déficit, ce qui est finalement un peu moins que prévu parce qu'on a bénéficié de l'aide de l'État et du Pays, comme beaucoup d'autres entreprises, ce qui nous a permis de tamponner le résultat négatif. Mais 400 millions c'est énorme.En 2021, on ne sera pas non plus dans le vert parce que nous avons eu un début d'année extrêmement compliqué. Aujourd'hui on est à peu près à 30% d'avant crise sur les vols internationaux. Rappelons qu'avant la reprise, on était tombé à -98%, on était quasiment à l'arrêt. En fonction de la continuité des aides sur le deuxième semestre, on devrait terminer l'année entre 200 et 400 millions de déficit, à condition qu'il n'y ait pas de catastrophe d'ici là. Au final, on estime le déficit cumulé sur deux ans entre 600 et 800 millions de Fcfp. Ce qui est absolument considérable dans une entreprise comme la nôtre.”“Les salariés sont libres de se faire vacciner ou non. On respecte cette liberté, mais on essaye d'informer au maximum parce qu'on considère que la vaccination permettra d'accélérer le retour des touristes et donc de l'activité. Mais on ne peut pas imposer le vaccin et on n'a pas non plus la possibilité de leur demander s'ils sont vaccinés ou pas. Je ne peux donc pas vous donner le pourcentage de vaccinés à ADT.”