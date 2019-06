Les reportages de Marama Vahirua : les graines de champion d’I Mua

PAPEETE, le 28 juin 2019 – Tahiti Infos et Marama Vahirua vous proposent un tout nouveau concept de reportages vidéo diffusés en exclusivité sur nos supports Tahiti-Infos.com et Facebook Tahiti Infos. Premier épisode ce vendredi avec les champions du club de natation de Papeete I Mua.



Un regard neuf et dynamique sur le sport local. Un autre angle d’attaque pour comprendre nos sportifs… Après avoir raccroché les crampons, l’ancien footballeur professionnel, Marama Vahirua, se positionne désormais à côté du terrain et surtout devant la caméra.



Tahiti Infos et Marama Vahirua lancent dès aujourd’hui une série de reportages vidéo sur les coulisses du sport local en Polynésie ou à l’étranger pour nos athlètes internationaux. Chaque semaine, découvrez les compétiteurs, les clubs ou les disciplines qui font la fierté de notre fenua.



Cette semaine, Marama Vahirua est allé à la rencontre des nageurs du club de I Mua à Papeete, juste avant leur déplacement aux championnats de France de natation espoir à Caen du 20 au 23 juillet prochain.