Les refuges pour animaux saturés, 30 Millions d'amis verse plus d'un million d'euros

Paris, France | AFP | mercredi 02/08/2022 - Refuges de la SPA saturés dès fin juillet, plus d'un million d'euros versés par la Fondation 30 Millions d'amis aux structures d'accueil indépendantes : l'été est une nouvelle fois marqué par des abandons massifs d'animaux de compagnie.



Les 63 refuges et maisons de la SPA sont déjà saturés, alors même que l'été n'est pas terminé, avec 8.818 chiens et chats mais aussi quelques rongeurs, chevaux et animaux de ferme, en attente d'adoption, a indiqué l'organisation de défense des animaux mercredi à l'AFP. Elle en comptabilisait 8.225 à la même période l'an dernier, soit une hausse de 7% de prise en charge.



La SPA note un léger reflux des abandons (-3%) par rapport à 2021, qui avait été une année record, mais les établissements ne désemplissent pas.



"On fonctionne sur des listes d'attente pour accueillir de nouveaux animaux car l'été il y a peu d'adoptions, les gens sont en vacances. Donc, les places ne se libèrent pas", s'inquiète auprès de l'AFP une porte-parole, qui espère que les adoptions vont reprendre.



Pour aider les refuges indépendants qui accueillent des chats et des chiens abandonnés, la Fondation 30 Millions d'amis a de son côté versé cet été plus de 1,35 million d'euros à 214 établissements répartis sur toute la France, qui ont "plus que jamais besoin de notre aide", selon Reha Hutin, présidente de la fondation, citée dans un communiqué.



Sans l'aide de ces petites structures, les animaux "livrés à eux-mêmes, amenés en fourrière, risquent l’euthanasie sous huit jours si leur maître ne les réclame pas", rappelle Mme Hutin.



"Malgré les campagnes de sensibilisation des ONG de protection animale, les acquisitions coup de cœur de chiens et de chats se soldent, chaque été, par des abandons toujours trop nombreux", déplore-t-elle.



Selon la fondation, 79 animaux sont recueillis en refuges pour 50 places disponibles en moyenne. Ils seraient entre 50.000 et 80.000 animaux en attente d'un nouveau maître.

le Mercredi 3 Août 2022 à 05:41 | Lu 38 fois