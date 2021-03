Les recours contre les sénatoriales en Polynésie rejetés

Tahiti, le 7 mars 2021 – Le Conseil constitutionnel a rejeté vendredi dernier les recours déposés par plusieurs candidats déçus et grands électeurs en octobre dernier contre les élections de Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch lors des sénatoriales en Polynésie française.



Dans une décision rendue vendredi 5 mars dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté les recours déposés contre les élections de Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch lors des dernières sénatoriales en Polynésie française. Une dizaine de candidats déçus et grands électeurs, parmi lesquels Christian Vernaudon, Bruno Sandras, Sylviane Terooatea, Woullingson Raufauore ou encore Patricia Amaru avaient dénoncé courant octobre une série de manœuvres destinées, selon eux, à favoriser les candidats du Tapura huiraatira.



Dans sa décision, le Conseil constitutionnel énumère, un par un, les arguments déployés par les requérants, principalement portés sur l'utilisation de moyens de campagne disproportionnés des deux candidats de la majorité par rapport aux autres candidats. Pêle-mêle, il s'agit pour Teva Rohfritsch d'avoir utilisé sa fonction –antérieure à l'élection– de vice-président, ou celle de Lana Tetuanui de compagne du président du Syndicat pour la promotion des communes. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été reçus par les conseils municipaux proches du Tapura dans certaines communes… Mais les Sages écartent à chaque fois les accusations, comme non étayées, imprécises ou non justifiées. Les recours évoquent également des "pressions" sur les grands électeurs isolés sur le site Amuira'a Taniera à la veille du scrutin. Des "contraintes alléguées" qui "ne sont pas établies" pour le Conseil constitutionnel.