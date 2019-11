Les rameuses de Teva sans partage

Va’a hine – Les rameuses du club de Teva se sont une nouvelle fois imposées dans la course des séniors femmes sur la Hawaiki Nui va’a 2019. Chez les vétérans femmes, c’est là-aussi le club vainqueur en 2018, Ruahatu, qui a remporté la course cette année.



Pas moins de 21 équipes étaient engagées une nouvelle fois chez les séniors femmes cette année pour la Hawaiki Nui 2019. Le parcours de 26 km était le même que celui des juniors, pour un départ donné à 6h35 jeudi matin depuis Avera à Raiatea. Une nouvelle fois, à l’arrivée à Uturoa, c’est l’équipe de Teva qui s’est imposée en 2 heures, 13 minutes et 13 secondes, devant Team OPT à tout juste 25 secondes et Pueu Nui va’a à 2 minutes et 46 seconde du leader. A noter que l’équipe de métropole de Medoc va’a a accroché une belle cinquième place !



Chez les vétérans femmes, la hiérarchie établie l’an dernier a là-aussi été respectée, puisque le club de Ruahatu a remporté la course en 2 heures, 18 minutes et 1 seconde, devant Ihilani va’a et Tamarii Vairao.