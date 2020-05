Les quatre cantiniers se défendent

Dans un communiqué, les quatre cantiniers au centre de l’imbroglio des municipales de Moorea souhaitent donner leur version des faits.

Ils s'étonnent d’abord de la “volte-face” de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), Gisèle Teheiura ayant déclaré ne "plus les défendre" s'ils venaient à perdre leur emploi alors qu’ils refusent de signer. L'ancien responsable de la cuisine centrale de Haapiti, Edmond Hururau, affirme que pendant toute la durée de la bataille judiciaire “notre axe de défense avec la CSIP a été que la commune commence par nous régler ce que l’on nous doit, c’est-à-dire (…) deux ans et demi de salaires, avant de discuter de notre intégration dans les effectifs de la commune”. Pour sa part, l'ancienne responsable de la cuisine centrale de Maatea, Vaiana Adams, assure que “nous avons tous été sommés de signer nos arrêtés de nomination sans que nous puissions connaître le moindre détail à propos de cette intégration et sans que ne soit évoqué le paiement de nos salaires en totalité”.Sylvie Tuahu s'interroge pour sa part sur les “réelles motivations” de Gisèle Teheiura de la CSIP et rappelle que cette dernière est sur la liste Amuitahiraa no Moorea-Maiao pour les municipales.“Elle a fait pression sur nous dès lors que nous avons exprimé notre souhait de ne pas signer nos arrêtés de nomination. Et aujourd’hui elle décide de nous lâcher. C’est lamentable comme comportement” accuse Sylvie Tuahu.