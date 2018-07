Les projets du gouvernement pour lutter contre la précarité

PAPEETE, le 19 juillet 2018. La ministre de la Solidarité, Isabelle Sachet, a répondu ce jeudi matin à la représentante Eliane Tevahitua qui lui a demandé "quelle politique publique" le gouvernement comptait "mettre en œuvre dans les plus brefs délais" pour répondre aux situations précaires des SDF.La ministre a listé une série de projets."Nous travaillerons en partenariat avec les services du Pays, le réseau associatif et le soutien de l’Etat à la réalisation de ce centre (d’hébergement et de réinsertion social). Cette construction dont le coût est estimé à 440 millions de Fcfp.sera financée à 50% par l’Etat au travers du Contrat de projets", a expliqué Isabelle Sachet. "Les études sont en cours et les travaux devraient démarrer en avril 2019. Envisagé à la Mission, sur le site de Raimanutea. Ce centre devrait accueillir et héberger 70 personnes sans domicile fixe. Il a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le réapprentissage du respect de soi et le réapprentissage de repères et codes sociaux.""Avec le SEFI, l’association Te Torea et la Fondation « Agir contre l’exclusion », Face, une action d’accompagnement vers l’emploi est envisagée", a détaillé la ministre de la Solidarité. "Deux volets sont identifiés, une première série d’actions concerne les personnes insérables de suite et la deuxième série d’actions portent sur l’accompagnement à l’élaboration d’un CV ou la préparation d’un entretien d’embauche jusqu’à identifier des formations pour doter nos personnes fragiles, de savoir-faire technique mais également de savoir-être.""Le foyer des jeunes travailleurs est une solution envisagée en vue de créer des conditions d’hébergement adaptées auparcours d'insertion et de préparer l’accès au logement de droit commun de jeunes en situation financière précaire", explique la ministre. "En effet, ces jeunes actifs, âgés de 16 à 25 ans, seraient en mesure d’occuper un logement de façon temporaire pendant une formation, un stage, un premier contrat de travail (CDD/ CDI), un apprentissage. La période d’occupation d’un logement peut varier de quelques semaines à deux ans maximum. Le gouvernement recherche du foncier ou un bâtiment pour 40 logements sur le grand Papeete. Le site de la Cité Grand est une option avancée. La construction du foyer de jeunes travailleurs est estimée à 280 millions de Fcfp et devrait démarrer enjanvier 2019 pour une ouverture en septembre 2019.Lire Situation des SDF : le Tavini interpelle le gouvernement