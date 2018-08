Les programmes d’éducation à la sexualité restent inchangés

PAPEETE, le 30 août 2018 – la ministre de l'Education a indiqué dans un communiqué de presse que les programmes d’éducation à la sexualité en Polynésie française restent inchangés.



Suite à la levée de bouclier de certains parents offusqués par la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, promulguée le 3 août dernier en métropole, la ministre de l'Education, Christelle Lehartel a jugé nécessaire de publier un communiqué de presse ce jeudi 30 août, afin d'assurer que les programmes d'éducation à la sexualité resteront inchangés en Polynésie. " La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, promulguée le 3 août et portée par la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa ne contient pas de mesures concernant des classes d’éducation à la sexualité. L’article 10 rend seulement obligatoire la « sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement ». En conséquence et suite aux publications sur les réseaux sociaux et aux interpellations qu’a reçues le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, la ministre en charge de l’Éducation indique, par ce communiqué, que les programmes d’éducation à la sexualité en Polynésie française restent inchangés. "