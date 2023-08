Les présumés receleurs de vanille volée mis en examen

Tahiti, le 11 août 2023 – Alors qu'ils devaient être jugés en comparution immédiate, jeudi, les deux présumés receleurs interpellés dans le cadre du démantèlement d'un trafic de vanille à Taha'a et Raiatea en mai dernier ont finalement été présentés devant un juge d'instruction et mis en examen.



Le tribunal correctionnel a renvoyé, jeudi, l'affaire des deux supposés receleurs interpellés aux côtés de quatre voleurs présumés de vanille en mai dernier devant le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire pour vol aggravé. Les deux hommes, dirigeants de sociétés qui vendent et exportent de la vanille, sont soupçonnés d'en avoir recelé alors qu'ils savaient qu'elle provenait de vols. Le tout pour un préjudice évalué à 67 millions de francs en 2020 et 94 millions de francs en 2021 selon le tribunal. Après avoir été mis en examen pour recel de vol aggravé, les deux hommes, placés sous contrôle judiciaire, sont ressortis libres jeudi soir.



Rappelons que le 30 mai dernier, les enquêteurs de la gendarmerie avaient interpellé six individus dans le cadre du démantèlement d'un vaste trafic de vanille organisé à Taha'a et Raiatea. Dans un communiqué diffusé à la presse, le procureur de la République avait indiqué que les suspects, des “professionnels de la filière”, étaient soupçonnés d'avoir volé plus de 600 kilos de vanille chez des vaniliculteurs. Lors de la comparution immédiate des quatre voleurs le 21 juillet, le tribunal correctionnel avait déjà renvoyé l'affaire à l'instruction au motif que cette dernière était “trop complexe”.