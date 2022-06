Les premiers qualifiés pour les championnats de Polynésie de MMA

Tahiti, le 27 juin 2022 - Les qualifications pour les championnats de Polynésie de MMA de la "zone 1" (de Paea à Mahina) se sont tenues, dimanche à Arue. À l'issue des 10 combats de la journée, cinq athlètes ont validé leur ticket. Chez les poids lourds, Enoha Tauraatua a pris le meilleur sur Bernard Teinaore. Chez les légers, Julian Schlouch a dominé Raihiti Mairau. Dans les autres catégories, Steven Varney, en poids plume, Ariimana Lehartel et Shawn Lihault chez les juniors sont également toujours en course.



En vue des premiers championnats de Polynésie de MMA, prévus les 28 et 29 juillet, le club Sphere MMA Academy, en partenariat avec 7 autres clubs, a organisé, dimanche à Arue, les qualifications de la zone 1, allant de Paea à Mahina. Au programme de la "fight card", 10 combats dont 5 qualificatifs pour le rendez-vous de fin juillet à Fautaua.



Premier à entrer dans l'octogone, Shawn Lihault, du club Te Aro MMA, opposé à Nainoa Yong, de Sphere MMA Academy, dans la catégorie des poids moyens en juniors. Un premier combat dominé et remporté par KO technique (TKO) par Lihault qui avait déjà une expérience en MMA, après sa participation en avril dernier au TXTA 2, contrairement à Yong qui combattait pour la première fois dans un octogone.



Toujours dans cette catégorie des juniors, mais chez les légers, Ariimana Lehartel (Islander MMA), spécialiste du taekwondo, a été déclaré vainqueur par décision partagée des juges, aux dépens de Grégory Charles (Te Aro MMA) à l'issue d'un combat très équilibré entre les deux jeunes talents.

Combat explosif entre Varney et Watanabe Place ensuite aux séniors où il y avait trois tickets à prendre pour les championnats de Polynésie. Le premier était en balance entre Erai Watanabe (Maona MMA) et Steven Varney (Islander MMA) dans la catégorie des poids plume. Rappelons que les deux hommes s'étaient déjà affrontés l'année dernière lors de la première soirée de MMA organisée au fenua. À l'époque, le combat s'était soldé par un match nul.



Et ce samedi, si les deux premières reprises ont été dominées par le spécialiste de muay thai, Erai Watanabe, très efficace au sol, Steven Varney a attendu son heure dans le troisième et dernier round pour prendre l'avantage sur son adversaire qui a accusé le coup physiquement. À l'arrivée, le protégé de Raihere Dudes a terminé le sociétaire de Maona MMA au "ground and pound" (coup au sol) avant de l'emporter par TKO.

Schlouch et Tauraatua concluent la journée en beauté Un combat qui a parfaitement lancé les deux affiches principales de cette fight-card. Le co main-event a vu s'opposer Julian Schlouch (Te Aro MMA) et Raihiti Mairau (Seasiders BJJ) chez les légers. Schlouch a déjà à son actif un beau CV où l'on retrouve notamment une participation aux championnats du monde de MMA amateur, à Abu Dhabi en janvier dernier, où il a été stoppé en quarts de finale. Raihiti Mairau est pour sa part un taekwondoiste bien connu au fenua. Et les deux hommes ont assuré le spectacle dans une salle Boris Léontieff comble.



Le spécialiste du pied-poing a tout de suite marqué son territoire avec un beau coup de pied placé au niveau de la tête du combattant de Te Aro MMA. Mais sans s'affoler, Julian Schlouch, plus complet et dur au mal, a repris la maitrise du combat pour s'imposer finalement juste avant la fin du deuxième round par arrêt de l'arbitre. "J'avais un super adversaire en face de moi aujourd'hui. Je savais que c'était un champion de taekwondo et il m'a bien eu avec son coup de pied au début du combat. Mais il lui manque, je crois, certains aspects du combat en MMA", a indiqué Schlouch à l'issue de sa victoire.



Et cette journée s'est conclue à Arue avec un affrontement chez les poids lourds entre Bernard Teinaore (Te Aro MMA) et Enoha Tauraatua (Sphere MMA Academy). Une opposition très attendue entre deux combattants qui avaient impressionné lors de leur premier combat dans un octogone. En juin 2021 lors du TXT1, Teinaore avait été expéditif en s'adjugeant la victoire avant la fin du premier round. Tauraatua, de son côté, avait été tout aussi rapide, en avril dernier, pour sa première en MMA. Dans les dernières secondes de la première reprise, l'intéressé avait mis au supplice son adversaire avant de l'emporter par TKO.



Il était donc évident que le choc de dimanche n'allait pas aller au bout des trois round de trois minutes. Et si la première reprise a été à l'avantage de Bernard Teinaore, très efficace au sol, le second round a vu la puissance de Enoha Tauraatua prendre le meilleur. Il lui aura suffi d'un coup de poing pour envoyer son adversaire contre la cage. Tauraatua a ensuite enchainé avec du ground and pound avant d'être stoppé par l'arbitre et de l'emporter donc par TKO. Tout ce beau monde a donc désormais rendez-vous les 28 et 29 juillet à Fautaua.

Résultats des combats pour les championnats de Polynésie de MMA Séniors

Poids lourds : Enoha Tauraatua (Sphere MMA Academy) bat Bernard Teinaore (Te Aro MMA)



Poids légers : Julian Schlouch (Te Aro MMA) bat Raihiti Mairau (Seasiders BJJ)



Poids plume : Steven Varney (Islander MMA) bat Erai Watanabe (Maona MMA)



Juniors

Poids légers : Ariimana Lehartel (Islander MMA) bat Grégory Charles (Te Aro MMA)



Poids moyens : Shawn Lihault (Te Aro MMA) bat Nainoa Yong (Sphere MMA Academy)

Mihinoa Troc Lee et Haulanie Neagle à jamais les premières En plus des qualifications pour les championnats de Polynésie, des combats jeunes dont un opposant deux filles, étaient également au programme de la journée. Ainsi Mihinoa Troc Lee, 15 ans, du club Islander MMA, et Haulanie Neagle, 12 ans, de Seasiders Papara, resteront à jamais les premières à avoir disputer un combat de MMA à Tahiti. Et Mihinoa Troc Lee, entrainée par Raihere Dudes, est entrée encore plus dans l'histoire en devenant la première femme victorieuse d'un combat. En effet, à l'issue du round unique de quatre minutes, la combattante de Islander MMA, a dominé sa cadette à l'issue d'une belle opposition, où elles ont alterné entre phase de pied-poing et phase au sol.

