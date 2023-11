Les premiers détails du passage de la flamme au fenua

Tahiti, le 5 novembre 2023 - Le Journal officiel de la Polynésie française a publié vendredi dernier les détails des liens qui unissent la Polynésie française, la commune de Papeete et le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) dans le cadre du passage de la flamme olympique en 2024 au fenua.



Une grande fête approche et se prépare. Dans le cadre du passage de la flamme olympique en Polynésie française le 13 juin 2024, une convention entre le Pays, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) et la ville de Papeete a été publiée vendredi dernier au Journal officiel de la Polynésie française.



Alors que, selon nos informations, le parcours de la flamme olympique a été arrêté en conseil des ministres il y a deux semaines, juste avant le départ de la ministre des Sports, Nahema Temarii, pour Paris, et que les premiers relayeurs seraient désignés, la convention rappelle les droits et devoirs de chacun des participants aux prémices de la grande fête de l’olympisme. Des pauses événementielles seraient d’ores et déjà prévues à Teahupo’o évidemment, mais aussi à Hitia’a o te Ra, à l’emplacement exact de l’atterrage du câble Honotua, ainsi qu’à Arue, au stade Boris-Léontieff, où les enfants de la circonscription accueilleront la flamme, avant de terminer à Papeete.



La convention signée stipule d’ailleurs que “la Polynésie française, en concertation avec une ou plusieurs villes-passage” peut “organiser à ses frais une ou plusieurs célébrations ‘Sport & Culture’ thématiques autour du relais de la flamme lors de son passage (…) afin de valoriser les actions mise en place aux côtés de Paris 2024 (avec les établissements “Génération 2024”, les initiatives “Terre de Jeux 2024”, les artistes et les sportifs locaux”.



Cette convention, qui rappelle le coût du passage en Polynésie française de la flamme (18 millions de francs), dévoile aussi le montant que l’État peut allouer au Pays pour l’organisation de ce relais. 50 000 euros, soit un peu plus de 6 millions de francs. Elle rappelle également les trois objectifs de cette tournée olympique : “Engager largement les Français en offrant un relais populaire, ouvert à tous, pour annoncer l’arrivée des Jeux dans le pays hôte ; mettre en lumière nos territoires et leur patrimoine dans le respect de l’environnement ; valoriser ceux qui font le sport au quotidien”.



Un passage adapté au territoire et à sa culture



Papeete, en tant que ville étape, accueillera le relais en fin de journée pour “une parade active dans les rues, puis une célébration active, gratuite et ouverte à tous, composée d’animations sportives et culturelles”. “La ville constitue ainsi le dernier point culminant de la journée et est à ce titre au centre du dispositif du relais de la flamme”, détaille la convention.



Première information concernant les célébrations : les contenus devront être “similaires dans les différentes villes qui constituent des villes-étapes” mais seront malgré tout “adaptés autant que possible afin de mettre en valeur les atouts et le patrimoine du territoire de la Polynésie française”.



Ces différents temps forts du passage de la flamme au fenua permettront “une mise en valeur de la Polynésie française, de la ville de Papeete et de leur patrimoine”. Le Pays et la commune ont, depuis vendredi dernier, le droit d’apposer les logos officiels du passage de la flamme sur leurs courriers et communications institutionnelles. “Dans ce cadre, chaque collectivité s’engage, lorsqu’elle prévoit l’implantation d’éléments graphiques relatifs au relais à proximité de monuments, à assurer la compatibilité du contenu de l’affichage, son volume et son graphisme avec le caractère historique et artistique des monuments et de leur environnement”, précise la convention.



Un exemplaire de la torche olympique (“ou une réplique”, précise la convention), sera conservée par le Polynésie française après le passage de la flamme.



Enfin, un stand de promotion de la Polynésie française devrait être dressé “sur le site de célébrations” à Paris lors de la cérémonie d’ouverture.