Les premiers "Enhanced Games", avec dopage autorisé et encadré, annoncés pour mai 2026 à Las Vegas

Los Angeles, États-Unis | AFP | jeudi 21/05/2025 - La première édition des "Enhanced Games", des "Jeux améliorés" où le dopage sera autorisé et encadré, aura lieu fin mai 2026 à Las Vegas, aux Etats-Unis, ont annoncé les organisateurs mercredi dans la Cité du jeu.



Les "Enhanced Games" espèrent "faire converger la science et le sport pour redéfinir les limites de l'être humain", selon un communiqué envoyé mercredi après une présentation dans le Nevada.



L'évènement proposera du 23 au 25 mai 2026 des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (100 m, 100 et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.



Les "substances qui améliorent la performance" ne seront pas interdites mais "sorties de l'ombre en toute transparence, sécurité et sous surveillance médicale", assurent les organisateurs qui mettent en avant un "protocole d'amélioration de la performance (...) sûr, légal, et guidé par la science".



Lors de la conférence de presse de lancement, l'organisation a assuré, vidéo à l'appui, que le nageur grec Kristian Gkolomeev avait nagé le 50 m nage libre en 20 sec 89, soit plus rapidement que le record du monde du Brésilien Cesar Cielo (20.91 en 2009).



"Les Enhanced Games m'ont apporté les ressources et l'équipe nécessaire pour débloquer un nouveau niveau de performance", a expliqué le vice-champion du monde 2019, cité dans le communiqué.



Le nageur australien James Magnussen, double champion du monde du 100 m nage libre (2011 et 2013) et triple médaillé olympique, fait partie des premiers sportifs engagés dans le projet.



Les Enhanced Games promettent des primes de 500.000 dollars par épreuve, avec un bonus d'un million de dollar en cas de "record" sur 100 m en athlétisme ou 50 m nage libre.



L'organisation a aussi pour ambition de vendre une gamme de produits améliorant selon eux la performance et la longévité.



Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. Le président de la Fédération mondiale d'athlétisme, Sebastian Coe, avait qualifié l'idée de "foutaise".

le Jeudi 22 Mai 2025 à 03:20 | Lu 66 fois