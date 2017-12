Les premières fortes pluies de la saison chaude sont arrivées

Cette situation météorologique était générée par la présence de la Zone de Convergence du Pacifique Sud, associée à un vent de Nord perturbé, sur nos îles depuis la fin de la semaine dernière, justifiant le passage en vigilance jaune pour les fortes pluies dès le vendredi matin pour l’ensemble du week-end.Les côtes nord et ouest de Tahiti ainsi que Moorea ont été impactées par cette situation météorologique contrairement à la presqu’île. Nous relevons des cumuls, sur samedi et dimanche, compris entre 89 L/m² à Mahina et 106 L/m² à Temae. Le maximum d’intensité a été relevé le dimanche en fin d’après-midi notamment sur Mahina avec un cumul sur 2 heures de 50 L/m² entre 15 et 17 heures.Aux Australes, les îles de Rapa et Tubuai ont été fortement arrosées avec un cumul de pluie sur la période respectivement de 102 L/m² et 104 L/m².L’amélioration perdure pour les îles de la Société jusqu’à mardi après-midi.En revanche, aux Australes, après une accalmie, une nouvelle dégradation était attendue lundi soir.L’ensemble des équipes de prévisions de Météo-France surveille avec attention cette situation météorologique, typique de la saison chaude.Renseignements météo au 44.27.08 ou sur le site internet de Météo France